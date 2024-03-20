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Видимость до 500 м. В ближайший час Киеве накроет туман

Киев, Среда 20 марта 2024 08:21
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Видимость до 500 м. В ближайший час Киеве накроет туман Фото: в ближайший час Киеве накроет туман (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Киеве в ближайший час ожидают сильный туман. Видимость будет не больше 500 метров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"В ближайший час с сохранением до конца суток 20 марта туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.

Синоптики назначили явлению I уровень опасности (желтый).

В "Укргидрометцентре" предупреждают, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Погода сегодня в Украине

Сегодня, 20 марта, по всей территории Украины ожидаются дожди. В южных и западных областях ночью и утром туман.

Что касается Киева и области, то ожидается, что температура в Киевской области ожидается днем от +3 до +8. В Киеве днем от +5 до +7.

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