Не бачимо можливості. У МЗС Росії відмовилися від участі в Кримській платформі

Прес-секретар Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова відреагувала на пропозицію президента України Володимира Зеленського приєднатися до Кримської платформи . Захарова відкинула цю пропозицію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "ТАСС" .

Захарова заявила, що Кримська платформа, участь в установчому саміті якої взяли 46 країн і Україна, має "цинічну антиросійську спрямованість".

"У підсумковій декларації саміту міститься заклик до Російської Федерації долучатися до участі в діяльності Кримської платформи. Не бачимо для себе можливості участі в даній політичній дії через її цинічну антиросійську спрямованість", - сказала вона.