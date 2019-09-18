Ми бачимо перші ознаки готовності Кремля до деекскалації на Донбасі, - Пристайко

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Кремль демонструє перші ознаки готовності до деескалації ситуації на Донбасі. Про це міністр повідомив в інтерв'ю Die Welt.

Він наголосив, що Україна зробила кілька кроків в односторонньому порядку для припинення вогню.

"І ми запропонували припинення обстрілів на сезон збору врожаю. Для цього ми відводимо військових від прямої лінії фронту в трьох тестових зонах і хотіли б поширити це на весь фронт. Але постійно здійснюються провокації з того боку, проти яких наші солдати мають захищатися. Зрештою, частотність бомбардування значно впала, і кількість загиблих відповідно поменшала", - сказав Пристайко.

Водночас, він відкинув припущення, що війна на сході України буде припинена за рахунок поступок в питанні українських територій.

"Ми не здамо української території і повідомили росіян про наші червоні лінії. Тому не дозволимо, щоб Росія зафіксувала своє панування на частинах української території, як наприклад, це сталось в Молдові з Придністров’ям. Ми хочемо повернути наших громадян. І якщо це не є можливим, нам потрібно буде вдатись до інших засобів, про які зараз говорити ще рано", - сказав глава української дипломатії.

Нагадаємо, Пристайко також заявляв, що президент України Володимир Зеленський прагне досягти прогресу по завершенні війни на сході України за шість місяців.

Раніше в МЗС РФ заявили, що Російська Федерація залишається відданою мінським угодам, незважаючи на нібито бажання самопроголошених "республік Донбасу" увійти до складу РФ.