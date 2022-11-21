Выделит до 100 млрд евро. Германия стремительно наращивает закупку оружия

Парламент Германии намерен выделить до 100 млрд евро на закупки нового вооружения и военной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Reuters .

"Отдел закупок работает на полную мощность. Только в ближайшие дни на утверждение в нижнюю палату парламента для утверждения поступят контракты на 25 млн евро", - отметил представитель Бундестага.

Несколько источников сообщили, что Германия изо всех сил пытается увеличить оборонные закупки или даже просто заменить оружие и боеприпасы, которые она передала Украине, после того как канцлер Олаф Шольц пообещал выделить 100 миллиардов евро на приведение вооруженных сил в полную боевую готовность.

Германия также активно обсуждает возможность передачи Польше новых комплексов ПВО Patriot для защиты своего воздушного пространства.