Выделит до 100 млрд евро. Германия стремительно наращивает закупку оружия

Парламент Германии намерен выделить до 100 млрд евро на закупки нового вооружения и военной техники.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Reuters.
"Отдел закупок работает на полную мощность. Только в ближайшие дни на утверждение в нижнюю палату парламента для утверждения поступят контракты на 25 млн евро", - отметил представитель Бундестага.
Несколько источников сообщили, что Германия изо всех сил пытается увеличить оборонные закупки или даже просто заменить оружие и боеприпасы, которые она передала Украине, после того как канцлер Олаф Шольц пообещал выделить 100 миллиардов евро на приведение вооруженных сил в полную боевую готовность.
Германия также активно обсуждает возможность передачи Польше новых комплексов ПВО Patriot для защиты своего воздушного пространства.
Напомним, что Польша приняла предложение Германии о размещении на территории страны дополнительных систем Patriot. Комплексы хотят установить на границе с Украиной.
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