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Выделит до 100 млрд евро. Германия стремительно наращивает закупку оружия

Фото: Германия стремительно наращивает закупку оружия (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Парламент Германии намерен выделить до 100 млрд евро на закупки нового вооружения и военной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Reuters.

"Отдел закупок работает на полную мощность. Только в ближайшие дни на утверждение в нижнюю палату парламента для утверждения поступят контракты на 25 млн евро", - отметил представитель Бундестага.

Несколько источников сообщили, что Германия изо всех сил пытается увеличить оборонные закупки или даже просто заменить оружие и боеприпасы, которые она передала Украине, после того как канцлер Олаф Шольц пообещал выделить 100 миллиардов евро на приведение вооруженных сил в полную боевую готовность.

Германия также активно обсуждает возможность передачи Польше новых комплексов ПВО Patriot для защиты своего воздушного пространства.

Напомним, что Польша приняла предложение Германии о размещении на территории страны дополнительных систем Patriot. Комплексы хотят установить на границе с Украиной.

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