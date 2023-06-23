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Уход из Крыма оккупанты рассматривают как один из реалистических сценариев, - ГУР

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Крым, Пятница 23 июня 2023 14:30
Уход из Крыма оккупанты рассматривают как один из реалистических сценариев, - ГУР Фото: российские войска рассматривают вариант отхода с территории Крыма (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска рассматривают вариант отхода с территории Крыма после взрывов на Чонгарских мостах. В частности, большая часть гауляйтеров и военного командования уже вывезли свои семьи и активы с полуострова.

Об этом рассказал представитель ГУР Андрей Юсов, передает РБК-Украина со ссылкой на эфир программы "Свобода.Ранок".

"Один из реальных сценариев, который для себя рассматривают оккупанты, это уход из Крыма. Значительная часть оккупационной администрации и командования, понимая это, свои семьи уже вывезла, и активы также вывезла", - рассказал он.

Кроме того, по его словам, ряд предприятий в оккупационном Крыму готовятся к эвакуации и в том числе собирают документы для перевозки на территорию РФ.

В конце концов, как добавил представитель ГУР, если посмотреть на траншеи, которые оккупанты обустраивают в Крыму, можно увидеть, что их часть находится далеко от границы с материковой Украиной.

"Поэтому да, это сценарий, который они для себя рассматривают и понимают его реалистичность", - констатировал Юсов.

Обстрелы Чонгарских мостов

Ночью 22 июня были нанесены удары по Чонгарским мостам, которые соединяют Херсонскую область и Крым. Гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что якобы удары были нанесены ракетами Storm Shadow. Позже в сети появились видео, на котором можно увидеть повреждения переправы.

В ГУР отреагировали на взрывы на Чонгарских мостах. Не раскрывая деталей обстрелов, Юсов предупредил, что и "дальше будет". Сегодня спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что после ударов по Чонгарских мостах, оккупанты ударили в район Антоновского моста с использованием тактической авиации.

Добавим, что в феврале 2022 года именно из района Чонгара российская армия вторглась в Херсонскую область. Подробнее о важности этих переправ - читайте в материале РБК-Украина.

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