Отдали один сет не двоих: Свитолина и Костюк успешно прошли первый круг на Australian Open-2025 (видео)

Australian Open-2025, Первый круг

Элина Свитолина - Сорана Кирстя - 6:4, 6:4

Марта Костюк - Нао Хибино - 3:6, 6:3, 6:1

Первой на корт вышла Свитолина, соперницей которой стала первая ракетка Румынии (71-я в мире) Кырстя. В первой партии украинка взяла две подачи соперницы и хотя впоследствии румынка одну отыграла, сет закончился со счетом 6:4 в пользу Свитолиной. Во втором - решающим стал 9-й гейм. Украинка выиграла его на подаче соперницы. А затем, взяв свою, завершила матч.

Украинка 11-й раз подряд выиграла стартовый матч на Australian Open. Ее следующей соперницей станет 83-я в рейтинге WTA - американка Кэролайн Доулгайд. Теннисистки проведут между собой первую очную встречу.

Для Свитолиной австралийский мэйджор - первый турнир в 2025 году. Она не выступала в официальных матчах с US Open 2024.

Костюк не без проблем прошла 143-ю в мире японку Хибино. Этот поединок должен был состояться в воскресенье, 12 января, но из-за сильного дождя его перенесли на следующий день. В первом сете украинка проиграла три гейма подряд и уступила - 3:6. Во втором сравняла счет (6:3), а третий уже взяла очень уверенно - 6:1. Соперницей Костюк во втором раунде станет немка Юле Нимайер (№93 WTA).

13 января на кортах Мельбурна свой первый матч в основной сетке проведет Дарья Снигур. Еще две украинки Ангелина Калинина и Даяна Ястремская стартуют во вторник, 14 января.