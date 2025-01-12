Украинка вылетела с Australian Open 2025: на пути стала первая ракетка Канады (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Australian Open 2025, Первый круг

Юлия Стародубцева - Лейла Фернандес - 5:7, 4:6

Стародубцева, которая находится на 100-й строчке в мировом рейтинге, должна была стартовать с квалификации. Но попала в основную сетку из-за отказа Каролин Возняцки из Дании.

На старте турнира украинка встретилась с первой ракеткой Канады, финалисткой US Open-2021 Фернандес. Соперница занимает 31-е место в рейтинге WTA, а на Открытом чемпионате Австралии сеяная под 30-м номером.

Это был тяжелый матч для обеих теннисисток. Они вышли на корт еще в 2 часа по Киеву, но из-за дождя игру прервали в первой партии при счете 5:3 в пользу представительницы Канады. Возобновления игры пришлось ждать более шести часов. После этого украинка сумела сравнять счет, но все же проиграла первую партию - 5:7.

Во втором сете, после равного старта, Стародубцева уступила в трех подряд геймах. И это стало решающим. Затем она смогла отыграть три матчбола, но все равно проиграла. Матч, если считать чисто игровое время, длился 2 часа и 11 минут.

Стародубцева второй год подряд сыграла в основной сетке Открытого чемпионата Австралии и снова не смогла преодолеть стартовый раунд. В целом для нее это был шестой матч на мэйджорах, в котором украинка боролась за свою вторую победу.

Єто поражение стало для теннисистки шестым подряд. Свою последнюю победу она праздновала в квалификации турнира в китайском Ухане в начале октября прошлого года.

Выступление на Australian Open принесло Стародубцевой 132 тысячи австралийских долларов призовых (примерно 80 тысяч долларов США) и 10 рейтинговых очков. Следующим турниром для нее станут соревнования WTA 250 в Сингапуре через две недели.

Пятая отечественная ракетка стала первой из украинок, проигравшей в основной сетке Australian Open 2025. Ранее в квалификации сошла с дистанции Анастасия Соболева.

Таким образом на турнире в Мельбурне остались еще пять украинок: Марта Костюк, Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина и Дарья Снигур.