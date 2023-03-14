Отчуждение 40% акций Ferrexpo может подорвать доверие инвесторов к Украине, - эксперт

Привлечение инвестиций в Украину является очень важным процессом для будущего восстановления. Однако сегодня в стране все чаще наблюдается необоснованное давление на ряд компаний, что может негативно повлиять на инвестиционный имидж Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на старшего аналитика Dragon Capital Дениса Сакву.

"Это очень странное решение суда, которое касается дела, которому уже более 20 лет и по которому Ferrexpo уже получило решение Высшего суда. Апелляционный суд назначил вернуть владельцам 40% текущего количества акций компании, несмотря на то, что отменяется продажа совсем иного количества", - прокомментировал Саква.

Дело передано в Верховный суд. Директор швейцарской Ferrexpo AG Вольфрам Куони надеется, что в ближайшее время суд примет справедливое решение.

По мнению эксперта, если государственный орган поддержит истцов, Украине предстоит серьезный удар по инвестиционной привлекательности. Ведь западные партнеры сейчас оценивают, способна ли украинская судебная система защитить право собственности. С этим согласен и собеседник:

"Конечно, что это будет дополнительным аргументом для иностранных инвесторов, почему в Украину лучше не инвестировать. Потому что никакие предыдущие решения судов не дают гарантий, что новые судьи не решат "решать" все по-новому. Фактически, у миноритарных владельцев Ferrexpo будет отобрано почти 40% активов", - заключает он.

Также, по словам Саквы, если суд встанет на сторону истца, то Ferrexpo будет вынуждено обращаться в международные суды, но уже с иском против государства Украина.

Напомним, в 2002 году Ferrexpo приобрела более 40% акций Полтавского ГОКа у VS Energy. Среди бенефициаров последней были тогда российские бизнесмены и политики. Сумма сделки составила $27 млн.

В 2005 году россияне оспорили соглашение трехлетней давности. Дело рассматривалось 10 лет и в конце концов в 2015 году Высший хозяйственный суд принял сторону Ferrexpo.

В то же время в 2020 году история получила продолжение. Тогда Северный апелляционный хозяйственный суд принял сторону истца. Уже в сентябре 2022-го компания Ferrexpo получила решение апелляционного суда, отменившее покупку 40% акций Полтавского ГОКа.