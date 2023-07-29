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Отчаянно ищет поддержки. В США назвали возможную цель визита Шойгу в КНДР

Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Визит министра обороны России Сергея Шойгу в Северную Корею (КНДР) связан с отчаянными попытками Москвы найти союзников и поддержку в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.

Так, отвечая на вопросы журналиста по поводу визита Шойгу в КНДР, госсекретарь США отметил, что это точно не отпуск российского министра. В частности, по его мнению, Шойгу мог поехать в Пхеньян просить оружие для российской армии.

"Мы видим, что Россия отчаянно ищет поддержки, оружия, где бы она ее не нашла, чтобы продолжать агрессию против Украины. И мы видим это в Северной Корее. Мы видим это и на примере Ирана, предоставившего России множество беспилотников, которые она использует для уничтожения гражданской инфраструктуры и убийства мирных жителей в Украине", - сказал Блинкен.

КНДР и война России против Украины

Северная Корея открыто поддерживает своими заявлениями войну России против Украины. Кроме того, в январе этого года в США заявляли о доказательствах того, что КНДР поставляет оружие россиянам. Однако тогда говорилось только о предоставлении боеприпасов боевикам ЧВК "Вагнера".

Сегодня же американское издание FT рассказало, что украинские военные применяют для ударов по россиянам северокорейские снаряды для "Градов". Доподлинно не известно, как именно эти снаряды оказались у ВСУ, но, по всей вероятности, они были взяты на утраченных российских позициях.

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