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Все происходит за кулисами, - Кулеба о помощи от третьих стран

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Украина, Пятница 25 ноября 2022 23:26
Все происходит за кулисами, - Кулеба о помощи от третьих стран Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Украина получает помощь в виде вооружения от третьих стран, но не напрямую, а с участием партнеров.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

Он рассказал, что партнеры передают не только собственное вооружение, но и закупают его у третьих стран, передавая его затем Украине.

"Большинство из этих третьих стран публично говорят, что ничего не поставляют, но за кулисами все происходит", - отметил он.

Напомним, Министерство обороны США в рамках нового пакета военной помощи на 400 млн долларов предоставит Украине ракеты для средств противовоздушной обороны, HIMARS и многое другое.

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Дмитрий Кулеба
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