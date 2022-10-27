Отбор Евро-2023. Украина U-17 забила 7 голов и вышла в элитный раунд

Юношеская сборная U-17 провела второй поединок квалификации Евро-2023, в котором встретилась с командой Лихтенштейна. "Сине-желтые" забили 7 голов и вышли в элит-раунд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты матча.

Матч проходил при тотальном преимуществе украинцев, в составе сборной которой представлены сразу 9 воспитанников "Динамо".

Подопечные Юрия Мороза воплотили в семь забитых мячей. Из них три на свой счет записал автор "покера" в прошлом матче - Матвей Пономаренко.

Уже на 12-й минуте украинский форвард принял заброс Захарченко с глубины поля в штрафную и точно пробил в дальний угол. Вскоре капитан "сине-желтых" оформил дубль, на этот раз воспользовавшись навесом Белого из углового.

До перерыва мяч побывал в воротах Лихтенштейна еще дважды: на 29-й минуте Владислав Калин бильярдным ударом от боковой линии штрафной направил круглого под дальнюю штангу, а в конце первого тайма Дикий заработал пенальти, успешно исполнивший Пономаренко.

Во втором тайме голевая феерия в исполнении украинцев продолжилась: Белый передачей из собственной половины поля вывел на ворота соперников Кирилла Пашко, точно пробившего из-за пределов штрафной. Спустя считанные минуты мяч снова оказался в сетке ворот Лихтенштейна - и во второй раз после подачи углового, которую на этот раз замкнул Владислав Захарченко.

Финальный результат матча установил Даниил Хан, который продрался через двух соперников в штрафной и пробил мимо голкипера.

Напомним, в первой встрече команда Юрия Мороза обыграла Азербайджан.

Встреча третьего тура отборочного раунда сборная Украины U17 проведет 30 октября против хозяев квалификационного турнира - Боснии и Герцеговины (начало - в 14:30).

В составе сборной U17 представлены сразу 9 воспитанников "Динамо".