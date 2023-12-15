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Отбор на ЧМ-2024 по футзалу. Украинская сборная добыла очередную разгромную победу

Фото: "сине-желтые" одолели сборную Бельгии на матче отбора на ЧМ-2024 по футзалу (facebook.com/uafukraine)
Автор: Владимир Костырин

Сборная Украины по футзалу сегодня, 15 декабря, уверенно одолела команду из Бельгии на матче элитного раунда отбора Чемпионата мира 2024. "Сине-желтые" в венгерском городе Беретьеуйфалу не оставили соперникам шансов на выезд в следующем сентябре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинскую Ассоциацию Футбола.

Поединок закончился с результатом 8:2 в пользу подопечных Александра Косенко. Нынешняя победа стала для украинской сборной уже третьей на отборе. А перед сегодняшним матчем "сине-желтые" занимали второе место в группе В после четырех туров.

Как прошел матч

Украинские спортсмены сразу же завладели значительным преимуществом на площадке. Так, уже на 3-й минуте игры обернулся прострел Корсуна с рикошетом от соперника. Позже Педяш метко пробил с острого угла, затем Корсун еще дважды успешно завершил комбинации команды, и уже перед перерывом Шотурма метким ударом увеличил количество голов в ворота соперников до пяти.

На старте второго тайма бельгийская команда провела ряд атак, однако они не принесли результата. На 27-й минуте Педяш оформил дубль, после чего сборная Бельгии заработала пенальти. Далее обе команды обменялись голами, а уже в конце матча бельгийцы смогли забить еще один мяч в ворота украинцев. Уже на последней минуте Фаренюк своим голом установил окончательный результат матча.

Что дальше

Теперь сборная Украины будет встречаться с польской командой в Лодзи, где попробует добыть прямую путевку на чемпионат мира.

Напомним, что перед сегодняшней игрой подопечные Александра Косенко смогли нанести разгромное поражение Сербии (6:1) и выиграли у Бельгии со счетом 10:2, однако уступили в матче с Польшей (2:3) и получили ничью во втором поединке с сербской командой (1:1).

Ранее сообщалось, что Ассоциация футзала Украины выбрала домашнюю площадку для национальной команды в элитном раунде квалификации к чемпионату мира 2024 года.

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