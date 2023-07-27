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Выдавал фиктивные документы для бегства за границу. ГБР разоблачило военкома

Фото: Выдавал фиктивные документы для побега за границу. ГБР разоблачило военкома из Донецкой области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Военкома из Донецкой области разоблачили на выдаче фиктивных документов для побега за границу. Ему сообщили о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Работники ГБР сообщили о подозрении начальнику одного из районных территориальных центров комплектования Краматорского района и его сообщнику, которые оформляли "липовые" документы для выезда за границу", - пишет пресс-служба.

Согласно данным следствия, знакомый военкома подыскивал "клиентов", желающих сбежать из Украины за деньги. Уклонисты предоставляли необходимые документы для "оформления" военкому. Последний изготавливал фиктивные удостоверения и справки военно-врачебной комиссии, в которых отмечалось, что лицо непригодно к военной службе.

"Услуга" стоила 20 тысяч гривен для одного человека. Всего было задокументировано выдачу фиктивных документов нескольким мужчинам.

"Оба фигуранта подозреваются в получении неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет", - добавляет пресс-служба.

Фото: Выдавал фиктивные документы для побега за границу. ДБР разоблачило военкома из Донецкой области (dbr.gov.ua)

Проверки военкоматов

После разоблачения военкома Евгения Борисова на незаконном обогащении в Украине начались масштабные проверки ТЦК и СП. Как отметил президент Владимир Зеленский, первые результаты проверки неутешительны.

В настоящее время известно об объявлении подозрения 21 человеку. Между тем, в ДБР обещают новые "сюрпризы" уже сегодня, 27 июля.

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