Выдавали спецодежду и телефоны. На Волыни разоблачили необычную схему "продажи" водительских прав

На Волыни сотрудники автошколы организовали коррупционную схему. Они "помогали" сдавать экзамены при помощи спецодежды.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в правоохранительных органах.

Как рассказал источник, на Волыни коррупционные схемы сдачи на права "достигли уровня шпионских фильмов".

Фото: спецодежда и телефоны (РБК-Украина)

"Работники автошколы вместе с отдельными работниками Главного сервисного центра МВД переодевали проплаченных клиентов в специальную одежду. На футболку или жилет крепился телефон, который не только онлайн транслировал картинку с монитора, но и вибрировал, подсказывая правильные ответы. Сигналы посылали сотрудники с другого телефона рядом", - отметил собеседник РБК-Украина.

Стоимость такой "сдачи" экзамена на права оценили в 700 долларов. Схему разоблачил Департамент внутренней безопасности в сотрудничестве с СБУ.

Как добавил источник, активность правоохранителей вынудила рынок незаконного получения прав пошатнуться - сейчас цены взлетели вдвое из-за повышенного риска попасть за решетку.

Новые вопросы на экзамене

Напомним, ранее стало известно, что в Украине обновили вопросы в экзамене на получение водительских прав.

Изменения касаются механических транспортных средств, которые вне населенных пунктов должны включать дневные ходовые огни, перевозку детей в автомобилях и т. д.