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Выдал за свою победу. Орбан сделал заявление после решения саммита ЕС по Украине

Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

После длительного молчания венгерский премьер Виктор Орбан вышел в социальные сети, и объявил о решении ЕС о помощи Украине, как о своей собственной победе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Венгрии.

Орбан заявил, что Венгрия якобы договорилась о "механизме контроля", который "гарантирует разумное использование денег" для Украины.

"Мы это завоевали! Венгры не должны давать деньги украинцам! Мы не будем участвовать в войне, не будем посылать оружие, мы остаемся на стороне мира!", - заявил он.

Венгерский лидер также выразил удовлетворение тем, что рынки положительно отреагировали на соглашение.

Помощь для Украины

Напомним, что одной из главных тем сегодняшнего саммита в Брюсселе была попытка достичь соглашения о пакете финансовой помощи Украине на сумму 50 млрд евро в четыре года.

Следует напомнить, что пакет был заблокирован со стороны Венгрии во время прошедшего заседания 1 декабря.

Однако, несмотря ни на что, лидеры ЕС одобрили выделение для Украины 50 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility.

В частности, стали известны условия, при которых удалось разблокировать помощь для нашей страны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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