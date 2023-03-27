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Выдающиеся спортсмены Киева будут получать стипендию от Кличко

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Понедельник 27 марта 2023 15:51
Выдающиеся спортсмены Киева будут получать стипендию от Кличко Фото: мэр Киева Виталий Кличко (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Выдающиеся спортсмены, чьи достижения способствуют утверждению международного авторитета Киева как спортивной столицы европейского государства, будут получать стипендию Киевского городского головы. Соответствующее распоряжение подписал мэр Киева Виталий Кличко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Киевской городской власти.

"Ежегодно планируется присуждать выдающимся спортсменам не более 100 таких стипендий. Выплачивать стипендии ежемесячно в размере четырех прожиточных минимумов на одного трудоспособного человека. В этом году конкурсная комиссия, образованная Департаментом молодежи и спорта, присудила стипендию 88 спортсменам", - говорится в сообщении.

Претендентами на стипендию от Кличко могут быть спортсмены, в том числе спортсмены с инвалидностью, являющиеся гражданами Украины и членами сборных команд Киева, а также в течение предыдущих двух лет:

  • заняли с первого до десятого места на Олимпийских, Паралимпийских, Дефлимпийских играх, чемпионатах мира по олимпийским видам спорта и с первого до шестого места на чемпионатах Европы по олимпийским видам спорта;
  • заняли с первого до третьего места на чемпионатах мира по неолимпийским видам спорта и первое место на чемпионатах Европы по неолимпийским видам спорта;
  • получили лицензию на право представлять страну на летних или зимних Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских играх согласно официальным протоколам соревнований.

Выдвигать претендентов на получение стипендии могут физкультурно-спортивные общества и ведомства, федерации по видам спорта и спортивные федерации лиц с инвалидностью Киева, сообщает сайт мэрии.

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Киев Виталий Кличко
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