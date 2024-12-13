Выдачу и оформление паспортов украинцам приостанавливают: что известно

В ближайшие дни украинцам не будут предоставлять услуги по выдаче и оформлению паспортных документов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу государственного предприятия "Документ".
Согласно информации госпредприятия, с 16:30 (по киевскому времени) 13 декабря 2024 года состоятся плановые технические работы обслуживания оборудования, которое обеспечивает работу Единого государственного демографического реестра (ЕГДР).
В связи с этим в центрах обслуживания граждан "Паспортный сервис" услуги по выдаче и оформлению паспортных документов предоставляться не будут:
"О возобновлении работы будет проинформировано дополнительно. Приносим извинения за временные неудобства", - подытожили в пресс-службе ГП.
Информация о приостановлении предоставления услуг (инфографика: pasport.org.ua)