От Земана до Павела. Как Чехия стала одним из самых ярых союзников Украины в Европе

В ходе подготовки материала использовались комментарий главы МИД Чехии Яна Липавского, заявления чешских политиков и чиновников, а также публикации "Радио Свобода" и чешских СМИ.

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Этой весной Чехия разоблачила российскую агентурную сеть, которая через подконтрольный новостной сайт Voice of Europe планировала повлиять на выборы в Европейский парламент. Агентурная сеть, распространявшая антиукраинские и антиевропейские нарративы, была связана с Виктором Медведчуком, в отношении которого Прага сразу же ввела санкции.

Кроме того, Чехия фактически стала главным "снарядным амбассадором" для Украины. Прага нашла для Украины 800 тысяч артиллерийских боеприпасов и положила начало инициативе по сбору средств с европейских партнеров для их закупки.

Сегодня Прагу без сомнения можно назвать одним из самых больших и страстных союзников Украины в Европе. Однако еще буквально три года назад чешская позиция по отношению к Украине и агрессии РФ была существенно другой.

Довоенная Чехия

Долгое время Чехия считалась дружественной к Москве страной с пророссийскими настроениями. Однако, как сказал в комментарии РБК-Украина чешский министр иностранных дел Ян Липавский, речь идет скорее о "симпатии к российским фильмам и литературе".

"Возможно, этому способствовал тот факт, что раньше у нас был президент, увлекавшийся диктаторами, но эти времена давно прошли. Чехи имеют непосредственный опыт российских танков на наших улицах, и вряд ли кто-то сочувствует российским военным преступлениям в Украине, которые мы считаем преступлениями и против нас", – добавил он.

Действительно, до марта 2023 года президентом Чехии был Милош Земан, у которого были левые взгляды и теплые отношения с Россией. После начала российской агрессии против Украины в 2014 году Земан неоднократно отмечался антиукраинскими заявлениями. То называл войну на Донбассе "гражданской", то призывал отменить санкции против РФ, то предлагал "заплатить" Украине за Крым и Донбасс нефтью и газом.

Милош Земан занимал пророссийскую позицию до большой войны (фото: Getty Images)

Чехия годами являлась столицей российской агентуры в Европе. Но впоследствии это обернулось против самой Праги. В 2014 году на военных складах вблизи чешского села Врбетице произошло несколько взрывов, в результате которых не только были уничтожены сотни тысяч тонн боеприпасов, но и погибли люди. Как писали чешские СМИ, на этих складах хранились боеприпасы, которые планировалось продать уже воюющей с россиянами Украине через болгарского предпринимателя, которого позже пытались отравить спецслужбы РФ.

Были подозрения, что к взрывам могут быть причастны российские спецслужбы, а недавно чешские правоохранители официально подтвердили это.

Более того, выяснилось, что причастными к взрывам во Врбетицах являются "знаменитые" офицеры российской разведки Чепига и Мишкин, которых еще знают как "Петрова" и "Боширова", отравивших бывшего российского разведчика Скрипаля вместе с его дочерью в британском Солсбери.

Впервые о причастности России к взрывам в Чехии заговорили в 2021 году. Конечно же, это отразилось на отношениях между странами, и хотя Земан подвергал сомнению причастность РФ, официальная Прага начала постепенно рвать отношения с Москвой. Тогдашний чешский премьер Андрей Бабиш призвал страны ЕС выгнать хотя бы по одному российскому дипломату в ответ на преступление РФ, а чешский Минфин потребовал от Москвы выплатить компенсацию за последствия подрыва складов с боеприпасами.

Россия причастна к взрывам на чешских складах боеприпасов (фото: Police of the Czech Republic)

Однако окончательную точку в изменении позиции Чехии фактически поставило полномасштабное российское вторжение. Неспровоцированная агрессия перевернула с ног на голову даже отношение к Москве ярого российского симпатика Земана.

"Я об этом говорил уже несколько раз. С российским нападением на Украину наступила принципиально новая ситуация, на основе которой я реагирую. Эта ситуация понятна: речь об агрессии против суверенного государства. Нападение на Украину было для многих людей в России и вне ее холодным душем, и я являюсь одним из них", – говорил Земан в одном из своих интервью в 2022 году, называя ложной свою многолетнюю пророссийскую политику.

Хотя, как подчеркнул чешский министр Липавский, нельзя сказать, что Чехия заняла проукраинскую позицию только после полномасштабного вторжения России в Украину. По его словам, чешско-украинские отношения интенсифицировались в течение длительного времени.

"Еще до февраля 2022 года Украина уже была основным партнером Чехии с точки зрения развития, гуманитарной помощи и трансформационного сотрудничества с интенсивными связями во многих сферах, включая торговлю. Всесторонняя поддержка Украины как на двустороннем уровне, так и в международных форматах является одной из ключевых элементов чешской внешней политики сегодня", – добавил министр.

Чехия при Павеле

В январе 2023 года на президентских выборах в Чехии победил бывший генерал НАТО Петр Павел, обойдя соратника Земана и чешского экс-премьера с пророссийскими взглядами Андрея Бабиша.

Павел отличался крепкой проукраинской позицией, хотя иногда делал заявления, которые могли понравиться не всем в Украине. Часто заявления опытного натовского генерала были холодным душем для украинцев и Запада, а некоторые из них подтвердились на практике.

Например, еще будучи кандидатом в президенты, он предполагал, что Киеву, возможно, придется пойти на уступки перед Москвой, призывая "быть готовым к любому результату". Но в то же время выражал уверенность, что у Украины есть реальные шансы на победу.

А уже в должности президента Павел в прошлом году призывал украинские власти не спешить с контрнаступлением на фронте, поскольку, как говорил он, у Украины будет для этого всего одна попытка.

"Подготовка контрнаступления требует много времени и источников. Нереалистично ожидать, если будет неуспешное наступление, то можно сразу начать второе. Просто нужно сделать вывод. Мы должны сделать все для того, чтобы это контрнаступление было успешным", – объяснял он свои призывы.

Действующий президент Чехии занимает прочную проукраинскую позицию (фото: flickr.com/nato)

В то же время, чешский президент предупреждал "западную коалицию", что проблемы с обеспечением Украины оружием могут привести к успехам России на поле боя. А в начале 2024 года Павел основал собственную инициативу по поставке Украине критически важных артиллерийских снарядов.

В феврале чешский президент заявил, что Прага нашла в мире 800 тысяч артиллерийских снарядов 155-го и 122-го калибров, которые можно передать Украине. Но, поскольку Чехия не могла за свой счет закупить такое количество снарядов, Прага запустила всемирный краудфандинг.

По словам Липавского, к чешской инициативе присоединились уже около 20 стран из ЕС и НАТО, в частности Дания, Бельгия, Нидерланды, Польша, Канада и Германия. Эти страны либо уже предоставили, либо пообещали предоставить средства на закупку снарядов для украинской армии.

"Сейчас мы собрали средства на около 500 тысяч снарядов калибра 155 мм с поставкой в этом году, начиная с июня, и мы хотим собрать больше средств, чтобы достичь общего количества 800 тысяч снарядов", - рассказал министр изданию.

Но на этом Прага не планирует останавливаться. Как добавил Липавский, чешское правительство уже обсуждает возможности на 2025 год, в частности, касательно снарядов советских калибров, используемых украинской артиллерией.

Чехия уже собрала средства на 500 тысяч снарядов для Украины (фото: Getty Images)

Также сегодня Чехия поддерживает Украину на пути в ЕС и НАТО. По мнению чешского президента, расширение ЕС, в том числе за счет присоединения Украины, является "геостратегической необходимостью". А вступление Украины в НАТО он называл таким, которое в интересах Праги.

"Совершенно в интересах Чехии, чтобы Украина в момент, когда завершится война, начала переговоры о вступлении в НАТО", – говорил Павел на встрече с украинским президентом в прошлом году в Праге.

Российская агентура в Чехии

После взрывов на складах с боеприпасами во Врбетицах чешские власти начали активную борьбу с российской агентурой. Под прицелом оказались российские дипломатические консульства, которые используются Москвой как штабы для разведки. Так, в марте 2021 года Прага выслала около двух десятков сотрудников российской дипмиссии, которые были офицерами разведки России.

"Приняв соответствующие меры после разоблачения роли России во взрывах во Врбетицах в 2021 году, нашим властям удалось подорвать способность Кремля работать против нашей страны с нашей территории, ограничив посольство до 7 дипломатов и 25 единиц административного персонала", – сказал министр Липавский.

В ответ на эти действия Москва включила Чехию в свой список "врагов России". Кроме Чехии, в этот список попали только Соединенные Штаты, что свидетельствует о том, насколько болезненными для Кремля стали контрмеры чешского правительства в отношении российской агентуры.

А после разоблачения в Чехии агентурной сети Медведчука, пытавшейся повлиять на выборы в Европейский парламент, помогая получить больше поддержки сторонникам России, Прага начала работу над общеевропейскими санкциями против кума Путина и его сети влияния, а также ограничением передвижения сотрудников российских дипмиссий, аккредитованных в государствах-членах ЕС.

"Мы неуклонно увеличиваем поддержку этого предложения среди наших союзников", – резюмировал Липавский.

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Чехия фактически является ярким примером того, как Москва своими агрессивными действиями настраивает против себя даже страны, занимающие дружескую или нейтральную позицию по отношению к России. Взрывы на складах боеприпасов во Врбетицах вбили клин между Прагой и Москвой и запустили необратимые процессы, которые превратили Чехию в одного из самых ярых союзников Украины в войне с РФ.