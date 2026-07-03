От сбора ягод до строительства: где в Украине проще всего найти работу на лето

Этим летом украинци могут найти сезонную работу в сельском хозяйстве, сфере обслуживания, торговле и производстве. В этих сферах открыто больше всего вакансий.
На какую работу проще устроиться летом 2026 года, в комментарии для РБК-Украина рассказали в Государственной службе занятости.
Главное:
По состоянию на конец июня на "Едином портале вакансий", объединяющем базу Государственной службы занятости и ведущих сайтов по поиску работы, насчитывается около 235 тысяч вакансий. Из них 11 тысяч предполагают неполную занятость, еще почти 1 тысячу - временную.
Больше всего вакансий с неполной или сезонной занятостью работодатели предлагают для:
Самые распространенные сезонные вакансии летом-2026 (инфографика РБК-Украина)
В Государственной службе занятости отмечают, что летом традиционно растет количество сезонных вакансий для молодежи.
Чаще студентам предлагают работу на фермерских хозяйствах, в частности по сбору клубники, голубики и малины. Также можно устроиться озеленителем, курьером, официантом, дорожным рабочим, работником лесного хозяйства, продавцом продовольственных товаров, плодоовощеводом, барменом, укладчиком-упаковщиком или изготовителем мороженого.
По данным Госслужбы занятости, с начала года больше новых вакансий появилось в сферах, где традиционно оживляется работа в теплый сезон.
Так, количество предложений работы:
В службе занятости объясняют, что такой рост связан с сезонным оживлением рынка труда и увеличением потребности работодателей в дополнительных работниках в летний период.
Ранее РБК-Украина рассказывало, где предлагают самые высокие зарплаты сезонным рабочим.
Также мы писали, что война существенно изменила рынок труда в прифронтовых регионах Украины. Там больше всего ищут работников в сферах торговли, логистики и рабочих профессий, тогда как спрос на офисных и креативных специалистов резко сократился.