От сбора ягод до строительства: где в Украине проще всего найти работу на лето

Главное: Топ сезонных вакансий: Работодатели активно ищут подсобных рабочих, водителей, поваров, грузчиков, продавцов, а также работников агросектора.

Работодатели активно ищут подсобных рабочих, водителей, поваров, грузчиков, продавцов, а также работников агросектора. Предложения для молодежи: Студентам предлагают подработку в фермерских хозяйствах, работу официантами, барменами, курьерами, озеленителями или производителями мороженого.

Студентам предлагают подработку в фермерских хозяйствах, работу официантами, барменами, курьерами, озеленителями или производителями мороженого. Где бум вакансий: С началом теплого сезона количество предложений больше всего подскочило в строительстве, сфере кафе и ресторанов и на транспорте.

По состоянию на конец июня на "Едином портале вакансий", объединяющем базу Государственной службы занятости и ведущих сайтов по поиску работы, насчитывается около 235 тысяч вакансий. Из них 11 тысяч предполагают неполную занятость, еще почти 1 тысячу - временную.

Больше всего вакансий с неполной или сезонной занятостью работодатели предлагают для:

подсобных рабочих,

работников по комплексному обслуживанию сельскохозяйственного производства,

земледельцев,

водителей,

плодоовощеводов,

трактористов,

поваров,

грузчиков,

продавцов.



Самые распространенные сезонные вакансии летом-2026 (инфографика РБК-Украина)

Какую работу могут найти студенты

В Государственной службе занятости отмечают, что летом традиционно растет количество сезонных вакансий для молодежи.

Чаще студентам предлагают работу на фермерских хозяйствах, в частности по сбору клубники, голубики и малины. Также можно устроиться озеленителем, курьером, официантом, дорожным рабочим, работником лесного хозяйства, продавцом продовольственных товаров, плодоовощеводом, барменом, укладчиком-упаковщиком или изготовителем мороженого.

В каких сферах больше всего выросло количество вакансий

По данным Госслужбы занятости, с начала года больше новых вакансий появилось в сферах, где традиционно оживляется работа в теплый сезон.

Так, количество предложений работы:

в строительстве выросло на 48% ;

; в сфере кафе и ресторанов - на 37% ;

; на транспорте - на 27% ;

; в торговле - на 18% ;

; в сельском хозяйстве - на 15%.

В службе занятости объясняют, что такой рост связан с сезонным оживлением рынка труда и увеличением потребности работодателей в дополнительных работниках в летний период.