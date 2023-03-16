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С завтра в Киеве почти на месяц ограничат движение на Днепровской набережной (карта)

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Киев, Четверг 16 марта 2023 12:10
С завтра в Киеве почти на месяц ограничат движение на Днепровской набережной (карта) Фото: в Киеве почти на месяц ограничат движение на Днепровской набережной с 17 марта (billboards-com-ua)
Автор: Наталия Гурковская

В Киеве с 22:00 пятницы, 17 марта, на Днепровской набережной частично ограничат движение. Ограничения будут действовать до 9 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

"На части Днепровской набережной между улицами Здолбуновской и Причальной будет частично ограничено движение", – говорится в сообщении.

В частности:

  • 18 и 19 марта движение будет организовано одной полосой по каждому направлению;
  • с 20 марта по 9 апреля будет работать одна полоса в направлении просп. Бажана и две полосы в направлении просп. Соборности.

С завтра в Киеве почти на месяц ограничат движение на Днепровской набережной (карта)

В КГГА напомнили, что в настоящее время идет строительство левобережной развязки Дарницкого железнодорожно-автомобильного перехода. Для выполнения монтажных работ на оси проезжей части Днепровской набережной установят временную опору.

Как сообщалось, в ряде районов Киева сегодня частично применены стабилизационные отключения. Из-за повреждения оборудования энергообъектов невозможно передавать энергию всем жителям.

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