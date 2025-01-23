Безбарьерные маршруты появятся в 12 городах Украины: один из них - от военного госпиталя в Киеве

В Киеве президент Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской посетили военный госпиталь, где ознакомились с проектом создания безбарьерных маршрутов "Движение без барьеров".

Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба, уже в этом году проект будет реализован в 12 городах Украины, в частности в Киеве, Одессе, Львове, Днепре, Житомире, Виннице, Полтаве, Тернополе и других населенных пунктах.

Он объяснил, что такие маршруты будут организованы максимально доступно для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения. На этих маршрутах адаптируют перекрестки, переходы, тротуары, остановки, общественный транспорт, а также объекты, такие как школы, садики, кафе и больницы.

"Громады самостоятельно выбирают и предлагают маршруты, которые будут становиться безбарьерными в рамках проекта. Однако важно, чтобы они включали в себя как можно больше объектов социального значения, содержали и объединяли важные локации городской среды", - отметил Алексей Кулеба.

В качестве примера он привел военный госпиталь в Киеве или больницу имени Мечникова в Днепре, которые являются ключевыми объектами для соответствующих городов.

В столице, маршрут предусматривает модернизацию Центрального вокзала и закольцованный путь к Крещатику и Главному военному клиническому госпиталю.

Поддержка бизнеса

Елена Зеленская отметила, что успешная реализация проекта возможна благодаря сотрудничеству государства, общества и бизнеса. В рамках инициативы "Бизнес без барьеров" торговые сети, банки и другие заведения адаптируют свои помещения к потребностям маломобильных лиц и будут стимулировать мелкий бизнес к подобным изменениям.

"Часто приходится напоминать, что безбарьерность - вовсе не одиночный пандус-"островок" среди моря недружественного пространства, а все это пространство. Или, для начала, связный беспрепятственный маршрут между домом, работой, медициной, учебой", - подчеркнула первая леди.

По ее мнению, государство сейчас делает весомый шаг в направлении создания такой инфраструктуры, которая станет реальностью для всех граждан, независимо от их физических возможностей.

Министерство развития общин и территорий Украины планирует не только масштабировать успех пилотных общин, но и усовершенствовать строительные нормы, которые обеспечат доступность и инклюзивность во всех населенных пунктах.