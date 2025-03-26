От гражданских к военным: ключевые особенности армейских автомобилей

Почему военные нуждаются в особом транспорте, ведь задача у них часто та же, что и у гражданских - перевезти груз с места на место? Рассказываем о разнице между обычными и армейскими авто.

Даже теперь, когда украинские граждане знакомы с войной и ее проявлениями вплотную, нам не до конца понятно, почему армии нужны в первую очередь какие-то особенные, специальные автомобили.

Универсальность

Все современные армии мира используют в основном специальные автомобили. На первый взгляд может показаться странным, что даже при перевозках обычных грузов типа продуктов, обмундирования, стройматериалов или запчастей обычные грузовики почти не используются. Но с точки зрения военных это нормальное явление. Потому что это сегодня грузовая машина обслуживает, скажем, кухню или ремонт казармы, а завтра рядом будут раздаваться взрывы и она отправится, скажем, подвозить ракеты для систем залпового огня. Следовательно, все армейские машины пытаются делать универсальными - то есть приспособленными для многих задач и многих условий. И условий в первую очередь суровых.

Для бездорожья

Военные стараются иметь в своих автопарках большинство машин с повышенной проходимостью - это либо модели с приводом на все колеса, либо трехосные и четырехосные грузовики с трансмиссией 6х4 или 8х4. Ведь во время боев любой военной машине придется ездить по багну, заснеженному полю, а то и вообще по руслу каменистой горной реки. Соответственно, командирские, разведывательные, связные и другие разъездные машины в подразделениях обязательно имеют привод 4х4 - на все четыре колеса плюс большой дорожный просвет.

Да, из-за этого военные модели хуже приспособлены к скоростному движению по автотрассам, но им важнее возможность держать относительно высокую скорость по плохим дорогам и бездорожью.

Запас прочности

Долговечность - это не то, что нужно военным автомобилям, потому что на войне машина может попасть под обстрел раньше, чем износится физически. И на большом ресурсе производитель может сэкономить средства, потратив их на другую, действительно важную для войны характеристику - выносливость, запас прочности. Способность военной техники переносить чрезмерные нагрузки, грубое обращение и эксплуатацию в неблагоприятных условиях - одно из важнейших ее качеств.

И на самом деле в этом одно из важнейших отличий гражданской машины от армейской: любому семейному авто нужна именно надежность, а прочность и выносливость для нее на втором плане.

Ремонтопригодность

Армейской машине очень желательна такая характеристика как способность быть быстро и легко отремонтированной. Это одна из причин, почему армейские машины в основном не имеют сложных конструкций - даже на фоне того, что в отдельных случаях некоторые богатые страны позволяют себе и автоматические трансмиссии на армейских грузовиках, и кабины из композитных материалов, и недешевые арочные шины.

В целом конструкторы военных машин не отказываются от применения электроники, хотя иногда при этом на случай поломки или повреждения добавляют некий дублирующий модуль - электромеханический. Кроме того, есть традиционные решения для повышения живучести армейских машин в условиях боевого применения. Например, это лобовое стекло из двух одинаковых половин (например, Humvee, УАЗ-469, M939), два одинаковых ведущих моста, две одинаковые подвески колес (DKW Munga).

Вкратце

Если посмотреть на военные автомобили отстраненно и беспристрастно, они - наиболее честные машины среди всех. Ведь они не потакают модным тенденциям, не подчиняются экологам и гламурным блогерам, и не делают вид, что хотят понравиться потребителю. Они - действительно такие, какие нужны главному заказчику - военным, на которых не действуют рекламные приемы и маркетинговые уловки.

При подготовке статьи были использованы материалы Autobild и Autocentre.