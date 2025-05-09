От "праздника победы" к европейским ценностям: как изменился смысл 9 мая в Украине

Ранее 9 мая ассоциировалось преимущественно со Второй мировой войной. Теперь этот день стал символом цивилизационного выбора Украины - быть частью объединенной Европы.
РБК-Украина рассказывает историю праздника и его значение для Европы и Украины.
9 мая 1950 года министр иностранных дел Франции Робер Шуман выступил с декларацией, которая положила начало созданию Европейского Союза. Идея заключалась в том, чтобы передать контроль над углем и сталью Франции и Германии в общий орган, чтобы сделать новую войну между европейскими государствами "не только немыслимой, но и материально невозможной".
Этот день стал точкой отсчета для интеграционных процессов на континенте, и с 1985 года официально отмечается как День Европы во всех странах-членах ЕС.
В Украине День Европы начали отмечать с 2003 года - согласно указу президента Леонида Кучмы. Но праздновали его в третью субботу мая, чтобы не "затмевать" 9 мая, которое оставалось официальным праздником победы в СССР и постсоветских странах.
Однако после 2014 года, с началом войны России против Украины, вектор украинской идентичности все решительнее смещался в сторону Европы. И символические даты тоже стали пересматриваться.
В мае 2023 года президент Владимир Зеленский подписал указ, которым официально перенес празднование Дня Европы в Украине на 9 мая, чтобы синхронизировать его с европейской традицией. Этот шаг стал частью более широкой политики деколонизации и отказа от советского наследия.
"Мы не празднуем победу "над кем-то", а вместе с Европой утверждаем ценности свободы, мира, уважения к человеческому достоинству, которые противостоят имперскому реваншизму", - заявил тогда глава государства.
Это стало еще одним сигналом, что Украина видит себя частью европейской семьи - не только политически, но и культурно.
В феврале 2022 года Украина подала заявку на вступление в ЕС, а уже в июне получила статус кандидата. В условиях полномасштабной войны это приобрело особое значение. Европейские государства стали главными союзниками Украины - в военной, гуманитарной и финансовой сферах.
Празднование Дня Европы 9 мая в условиях войны - это не только о солидарности с ЕС, но и о демонстрации отказа от российских имперских нарративов, которые до сих пор строятся вокруг "великой победы" во Второй мировой.
Переход на европейскую дату празднования встретил преимущественно положительную реакцию, особенно среди молодежи и жителей западных и центральных регионов. В то же время на востоке и юге страны изменение даты иногда вызвало дискуссии, ведь там еще сохраняется преемственность к традициям, заложенным в СССР.
Однако даже там все чаще звучит понимание: 9 мая - это теперь о борьбе за свободу сегодня, а не только упоминание о победе 80 лет назад.
Новая дата стала еще одним шагом в трансформации украинской идентичности. Теперь День Европы - это не о географии, а о ценностях: демократии, верховенстве права, правах человека. И это ценности, за которые украинцы воюют, гибнут и борются ежедневно.
В 2025 году Украина в третий раз официально отмечает День Европы 9 мая. Во многих городах в этот день проходят тематические мероприятия, просветительские кампании, культурные события, а также акции солидарности с Европейским Союзом.
Ранее РБК-Украина рассказывало, как изменился украинский подход к чествованию завершения Второй мировой войны и почему 9 мая больше не является праздником. Начиная с 2023 года Украина официально отмечает 8 мая как День памяти и победы над нацизмом, в духе европейской традиции. Это не празднование, а чествование жертв и героев Второй мировой войны.
Так называемый "День Победы" был намеренно закреплен СССР 9 мая, чтобы дистанцироваться от Запада. Со временем эта дата стала инструментом пропаганды, которую Россия сегодня активно использует для легитимизации своей агрессии.
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