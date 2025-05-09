От "праздника победы" к европейским ценностям: как изменился смысл 9 мая в Украине

Почему именно 9 мая: европейский контекст

9 мая 1950 года министр иностранных дел Франции Робер Шуман выступил с декларацией, которая положила начало созданию Европейского Союза. Идея заключалась в том, чтобы передать контроль над углем и сталью Франции и Германии в общий орган, чтобы сделать новую войну между европейскими государствами "не только немыслимой, но и материально невозможной".

Этот день стал точкой отсчета для интеграционных процессов на континенте, и с 1985 года официально отмечается как День Европы во всех странах-членах ЕС.

Как Украина присоединилась к празднованию

В Украине День Европы начали отмечать с 2003 года - согласно указу президента Леонида Кучмы. Но праздновали его в третью субботу мая, чтобы не "затмевать" 9 мая, которое оставалось официальным праздником победы в СССР и постсоветских странах.

Однако после 2014 года, с началом войны России против Украины, вектор украинской идентичности все решительнее смещался в сторону Европы. И символические даты тоже стали пересматриваться.

Изменение даты в 2023 году

В мае 2023 года президент Владимир Зеленский подписал указ, которым официально перенес празднование Дня Европы в Украине на 9 мая, чтобы синхронизировать его с европейской традицией. Этот шаг стал частью более широкой политики деколонизации и отказа от советского наследия.

"Мы не празднуем победу "над кем-то", а вместе с Европой утверждаем ценности свободы, мира, уважения к человеческому достоинству, которые противостоят имперскому реваншизму", - заявил тогда глава государства.

Это стало еще одним сигналом, что Украина видит себя частью европейской семьи - не только политически, но и культурно.

Что означает День Европы для Украины сегодня

В феврале 2022 года Украина подала заявку на вступление в ЕС, а уже в июне получила статус кандидата. В условиях полномасштабной войны это приобрело особое значение. Европейские государства стали главными союзниками Украины - в военной, гуманитарной и финансовой сферах.

Празднование Дня Европы 9 мая в условиях войны - это не только о солидарности с ЕС, но и о демонстрации отказа от российских имперских нарративов, которые до сих пор строятся вокруг "великой победы" во Второй мировой.

Реакция общества

Переход на европейскую дату празднования встретил преимущественно положительную реакцию, особенно среди молодежи и жителей западных и центральных регионов. В то же время на востоке и юге страны изменение даты иногда вызвало дискуссии, ведь там еще сохраняется преемственность к традициям, заложенным в СССР.

Однако даже там все чаще звучит понимание: 9 мая - это теперь о борьбе за свободу сегодня, а не только упоминание о победе 80 лет назад.

День Европы как точка идентичности

Новая дата стала еще одним шагом в трансформации украинской идентичности. Теперь День Европы - это не о географии, а о ценностях: демократии, верховенстве права, правах человека. И это ценности, за которые украинцы воюют, гибнут и борются ежедневно.

В 2025 году Украина в третий раз официально отмечает День Европы 9 мая. Во многих городах в этот день проходят тематические мероприятия, просветительские кампании, культурные события, а также акции солидарности с Европейским Союзом.