Потеря документов не означает, что их невозможно получить повторно. В Украине можно восстановить свидетельства о рождении, браке и смерти, а также подтвердить право собственности на квартиру или дом.

РБК-Украина со ссылкой на сообщение Армия TV в Facebook рассказывает, как восстановить документы.

Как получить свидетельство повторно

Если вы потеряли или повредили свидетельство о рождении, браке или смерти, можно получить его повторно.

В Украине для этого нужно обратиться в любой отдел государственной регистрации актов гражданского состояния (ДРАЦС). Если вы находитесь за границей - в посольство или консульство Украины.

Для получения документа потребуется паспорт или другой паспортный документ.

Кто может обратиться

Право на получение свидетельства повторно зависит от вида документа. Обратиться могут:

человек, в отношении которого составили актовую запись;

родители, усыновители, опекуны или попечители;

представители медицинских, учебных и других заведений, где постоянно находится ребенок, а также органов опеки и попечительства;

второй из супругов, дети, близкие родственники умершего человека и наследники - по поводу свидетельства о смерти.

Как восстановить документы на жилье

Если вы потеряли документы на квартиру или дом, сначала следует проверить, зарегистрировано ли право собственности на недвижимость в Государственном реестре прав.

Если сведения находятся в реестре, можно получить информационную справку (выписку). Она подтверждает наличие в реестре информации о праве собственности на имущество. Такой документ можно использовать для подачи заявления на компенсацию за поврежденное или уничтоженное жилье.

Где получить выписку

Документ можно получить в бумажной или электронной форме.

Для бумажной выписки нужно обратиться к помощнику нотариуса, администратору ЦНАПа или государственному регистратору прав на недвижимое имущество. С собой необходимо иметь паспорт и документ об уплате административного сбора.

При наличии технической возможности выписку можно получить онлайн через портал "Дія" или официальный сайт Министерства юстиции Украины.

Если права собственности нет в реестре

Если информации о недвижимости в Государственном реестре прав нет, нужно выяснить, можно ли получить дубликат утраченного документа.

Для этого следует обратиться в орган или учреждение, его выдавшие. В зависимости от ситуации это может быть нотариус, орган местного самоуправления или ЦНАП - в частности, если речь идет о свидетельстве о приватизации.

Если документ о праве собственности оформили до 1 января 2013 года, а сведения о нем не внесли в Государственный реестр прав, право собственности можно зарегистрировать на основании информации из других реестров или архивов бюро технической инвентаризации (БТИ).

Если восстановить документ или зарегистрировать право собственности таким образом не удалось, нужно обращаться в суд.

Где получить правовую помощь

В подготовке документов для обращения в суд могут помочь юристы системы бесплатной юридической помощи. Такая услуга доступна определенным законом категориям граждан, в частности, внутренне перемещенным лицам.

Получить консультацию можно в частных сообщениях на странице "Бесплатная юридическая помощь" в Facebook или по телефону 0 800 213 103. Звонки по Украине бесплатны.