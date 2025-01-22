От штрафов до тюремного заключения: как наказывают за фейковые новости о войне в Украине

В условиях военного положения в Украине фейковые новости стали ключевым инструментом информационной войны, который активно используется врагом для дестабилизации ситуации в стране. Распространение ложной информации может вызвать панику, подрывать моральный дух населения и снижать доверие к государственным институтам.
Какая ответственность предусмотрена в Украине за распространение ложной информации, в комментарии РБК-Украина расцсказал адвокат, руководитель Адвокатского объединения "Дикси Лекс" Вадим Заворитный.
По его словам, в Украине ответственность за распространение фейковых новостей предусмотрена как административным, так и уголовным законодательством.
Кодекс Украины об административных правонарушениях (КУоАП) в статье 173-1 предусматривает наказание за действия, которые могут вызвать панику или нарушить общественный порядок. За это предусмотрен штраф в размере от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан (на сегодня 1 необлагаемый минимум доходов граждан составляет 17 гривен) или исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением 20% заработка.
В зависимости от содержания и обстоятельств, распространение ложной информации может квалифицироваться по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
"Такие нарушения могут иметь серьезные последствия, различные сроки заключения. Они зависят от характера и тяжести правонарушений", - отметил Заворитный.
В условиях войны информационная безопасность является важной составляющей национальной безопасности. Адвокат отмечает, что распространение фейковых новостей, манипулятивной информации и пропаганды является одним из инструментов гибридной войны, направленной на дестабилизацию ситуации внутри страны, подрыв морального духа населения и ослабление доверия к государственным институтам.
В частности, много таких новостей распространяют через социальные сети. Пользователи часто могут читать и распространять их без надлежащей проверки и критического анализа.
Адвокат отмечает, что каждый гражданин может внести свой вклад в защиту информационного пространства. Для этого следует придерживаться следующих правил:
Защита чести, достоинства и деловой репутации в Украине тесно связана с правом на опровержение недостоверной информации и возможностью требовать возмещения материального и морального вреда. Этот вопрос урегулирован Гражданским кодексом Украины (ГКУ) и Законом Украины "Об информации".
Статья 277 ГКУ предусматривает, что физическое лицо, чьи неимущественные права были нарушены из-за распространения недостоверной информации о нем или его семье, имеет право требовать:
Если распространитель информации неизвестен, пострадавшее лицо может обратиться в суд с требованием установить факт недостоверности и добиться ее опровержения.
Согласно статье 280 ГКУ физические лица имеют право требовать возмещения материального и морального вреда. Однако, обязанность доказать факт нанесения вреда и определить его размер возлагается на истца.
Суд, рассматривая такие дела, учитывает:
Согласно статье 31 Закона Украины "Об информации", органы государственной власти и должностные лица имеют право требовать только опровержения недостоверной информации. Они не могут претендовать на возмещение морального вреда, даже если недостоверная информация нанесла им репутационный ущерб.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что в начале января нынешнего года в сети начали распространять информацию о якобы "прорыве" границы регулярными войсками России на севере Черниговской области. Однако эта информация оказалась очередным фейком.
Также мы писали, что 30 декабря россияне распространили фейк о том, что в эфире телемарафона якобы появилось предупреждение о ракетном ударе по Украине ракетой "Орешник". Таким образом враг пытался посеять панику среди украинцев.
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