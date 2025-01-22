От штрафов до тюремного заключения: как наказывают за фейковые новости о войне в Украине

По его словам, в Украине ответственность за распространение фейковых новостей предусмотрена как административным, так и уголовным законодательством.

Административная ответственность

Кодекс Украины об административных правонарушениях (КУоАП) в статье 173-1 предусматривает наказание за действия, которые могут вызвать панику или нарушить общественный порядок. За это предусмотрен штраф в размере от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан (на сегодня 1 необлагаемый минимум доходов граждан составляет 17 гривен) или исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением 20% заработка.

Уголовная ответственность

В зависимости от содержания и обстоятельств, распространение ложной информации может квалифицироваться по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

статья 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) – ответственность за действия, способствующие нарушению территориальной целостности страны, в том числе через манипуляции или ложную информацию, что подрывает национальную безопасность;

(посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) – ответственность за действия, способствующие нарушению территориальной целостности страны, в том числе через манипуляции или ложную информацию, что подрывает национальную безопасность; статья 111 (государственная измена) – наказание за помощь иностранным государствам или их представителям в проведении враждебной деятельности, что может включать распространение фейковых новостей, направленных на дестабилизацию государства;

(государственная измена) – наказание за помощь иностранным государствам или их представителям в проведении враждебной деятельности, что может включать распространение фейковых новостей, направленных на дестабилизацию государства; статья 111-1 (коллаборационная деятельность) – наказание за распространение призывов или высказывание возражения к неопределенному кругу лиц, в частности в сети Интернет или с помощью средств массовой информации;

(коллаборационная деятельность) – наказание за распространение призывов или высказывание возражения к неопределенному кругу лиц, в частности в сети Интернет или с помощью средств массовой информации; статья 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины (ВСУ) и других военных формирований) – наказание за совершение умышленных действий, направленных на препятствование законной деятельности ВСУ или других военных формирований, распространение ложной информации, дезориентирующей военных или граждан;

(препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины (ВСУ) и других военных формирований) – наказание за совершение умышленных действий, направленных на препятствование законной деятельности ВСУ или других военных формирований, распространение ложной информации, дезориентирующей военных или граждан; статья 259 (заведомо ложное сообщение) – предусматривает уголовную ответственность за распространение ложных сведений об угрозе, как правило, это касается случаев, когда кто-то сознательно распространяет фейковую информацию о закладке взрывчатки, угрозу пожара, теракта и т.д., что может привести к панике, разрушению инфраструктуры или другие негативные последствия;

(заведомо ложное сообщение) – предусматривает уголовную ответственность за распространение ложных сведений об угрозе, как правило, это касается случаев, когда кто-то сознательно распространяет фейковую информацию о закладке взрывчатки, угрозу пожара, теракта и т.д., что может привести к панике, разрушению инфраструктуры или другие негативные последствия; статья 436 (распространение пропаганды войны) – применяется к лицам, которые публично призывают к агрессивной войне или к развязыванию военного конфликта, а также изготовление материалов с призывами к совершению таких действий с целью их распространения или распространения таких материалов;

(распространение пропаганды войны) – применяется к лицам, которые публично призывают к агрессивной войне или к развязыванию военного конфликта, а также изготовление материалов с призывами к совершению таких действий с целью их распространения или распространения таких материалов; статья 436-2 (оправдание, признание правомерным отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины) – ответственность сформулирована действиями, которые заключаются в изготовлении, распространении материалов, в которых содержатся оправдание, отрицание, признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины, или временной оккупации части территории Украины.

"Такие нарушения могут иметь серьезные последствия, различные сроки заключения. Они зависят от характера и тяжести правонарушений", - отметил Заворитный.

Как бороться с фейками

В условиях войны информационная безопасность является важной составляющей национальной безопасности. Адвокат отмечает, что распространение фейковых новостей, манипулятивной информации и пропаганды является одним из инструментов гибридной войны, направленной на дестабилизацию ситуации внутри страны, подрыв морального духа населения и ослабление доверия к государственным институтам.

В частности, много таких новостей распространяют через социальные сети. Пользователи часто могут читать и распространять их без надлежащей проверки и критического анализа.

Адвокат отмечает, что каждый гражданин может внести свой вклад в защиту информационного пространства. Для этого следует придерживаться следующих правил:

проверять источники информации, отдавая предпочтение официальным и авторитетным ресурсам;

анализировать стиль подачи новости – чрезмерная эмоциональность часто указывает на манипуляцию;

пользоваться платформами для проверки фактов, такими как StopFake;

воздерживаться от распространения сомнительных новостей;

критически относиться к информации, даже если она совпадает с вашими убеждениями.

Опровержение недостоверной информации и возмещение ущерба

Защита чести, достоинства и деловой репутации в Украине тесно связана с правом на опровержение недостоверной информации и возможностью требовать возмещения материального и морального вреда. Этот вопрос урегулирован Гражданским кодексом Украины (ГКУ) и Законом Украины "Об информации".

Статья 277 ГКУ предусматривает, что физическое лицо, чьи неимущественные права были нарушены из-за распространения недостоверной информации о нем или его семье, имеет право требовать:

опровержение информации лицом, которое ее распространило;

ответы в средствах массовой информации, если нарушение касалось печатных или других СМИ.

Если распространитель информации неизвестен, пострадавшее лицо может обратиться в суд с требованием установить факт недостоверности и добиться ее опровержения.

Согласно статье 280 ГКУ физические лица имеют право требовать возмещения материального и морального вреда. Однако, обязанность доказать факт нанесения вреда и определить его размер возлагается на истца.

Суд, рассматривая такие дела, учитывает:

характер нарушения,

уровень физических или душевных страданий,

ухудшение возможностей пострадавшего лица,

степень вины нарушителя (если она имеет значение).

Согласно статье 31 Закона Украины "Об информации", органы государственной власти и должностные лица имеют право требовать только опровержения недостоверной информации. Они не могут претендовать на возмещение морального вреда, даже если недостоверная информация нанесла им репутационный ущерб.