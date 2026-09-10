От ИИ до освоения Марса: как Kernel помогает детям защитников развивать собственные идеи

От идеи до собственного проекта с прототипами

"Покоління змін" построили по принципу, который дает подросткам возможность самостоятельно определять, чем они хотят заниматься. Программа не предусматривала готового перечня профессий или тем – участники начинали с собственного "Я хочу", а дальше вместе с менторами работали над тем, как превратить интерес в конкретный проект.

В течение года они изучали стратегическое мышление, агрономию, искусственный интеллект, публичные выступления и профориентацию. При этом значительная часть обучения проходила на практике: участники работали в лабораториях, посещали производственные площадки Kernel и консультировались со специалистами компании.

До финала дошли 16 участников. За это время их первоначальные идеи превратились в исследования и прототипы, которые они представили на итоговой презентации. Финальное мероприятие состоялось при поддержке гольф-центра "Козин", предоставившего площадку для его проведения. Для гостей центра также провели мастер-класс по игре в гольф.

Kernel и "Азов Дбає" запустили проект "Покоління змін" для детей защитников (фото: Kernel / РБК-Украина)

По словам директора по персоналу Kernel Наталии Теряхиной, одним из важных результатов программы стало то, что дети получили возможность создавать собственные проекты даже в сложных условиях.

"Глобально проект показывает, что даже в сложных условиях можно создавать проекты, которые помогут развиваться", – отметила она.

Для Kernel было важно, чтобы участники могли не только получать новые знания, но и применять их во время работы над собственными проектами. Подростки могли обращаться к специалистам компании – инженерам, агрономам, биологам, энергетикам, логистам и IT-специалистам – и использовать их экспертизу для развития своих идей.

Наталья Теряхина объяснила, что участникам было проще работать над проектами в сферах, где Kernel могла поделиться собственной экспертизой, технологиями и практическим опытом.

"Для нас это не просто образовательный проект, а системная поддержка семей защитников. Мы хотим дать детям возможность почувствовать стабильность, поверить в собственные силы и увидеть результат своей работы. В то же время мы инвестируем в будущее страны. Нам нужно поколение исследователей, предпринимателей и управленцев, которые умеют мыслить стратегически, работать с реальными бизнес-задачами и создавать новые решения", – сказала она.

"У Kernel уже есть опыт развития молодежи: более 400 студентов обучаются в Open Agro Tech University, около 100 из них уже работают в компании. Мы знаем, как помогать молодым талантам развиваться. Поэтому "Покоління змін" – это для нас естественный следующий шаг", – подчеркнула Теряхина.

Наталья Теряхина (фото: Kernel / РБК-Украина)

От агротехнологий до легких коньков

Одной из участниц стала Лилия, которая исследовала свойства триходермы и возможности ее использования в агросфере. Работать над проектом ей помогал микробиолог, а часть исследований она проводила непосредственно в лаборатории.

"Я работала в лаборатории с микробиологом. Мы вместе с ним все прорабатывали. Все разрабатывали, смотрели. Это был очень интересный процесс. Я давно мечтала побывать в лаборатории и попробовать, как это. Я не думала, на самом деле, что у меня будет такая возможность. Это было очень классно, я очень довольна", – рассказала участница.

Другой участник, Дмитрий, выбрал технологическую тему. Он исследовал возможность добавления водорода во впускной коллектор двигателя и его влияние на экономичность, мощность и уровень выбросов. В работе ему помогал отец, а сама идея возникла после общения с инженером политехнического института.

Еще одна участница, Алиса, решила применить программу к собственному увлечению – фигурному катанию. Она исследовала, как сделать коньки легче, и уже начала работать над лезвием из более легкого материала.

"Идея пришла очень легко и просто. Продолжать однозначно собираюсь, потому что это для меня очень важно. И я хочу помогать другим фигуристам. И потом, возможно, продавать свои идеи и разработки", – рассказала Алиса.

Следующим этапом для нее станет работа над ботинками – участница планирует уменьшить и их вес.

ИИ, "Формула-1" и тераформирование Марса

Финальные проекты охватили очень широкий круг тем. Участники работали над ИИ-ассистентом, который не использует интернет, моделью определения потенциала поля, исследованием почвенных микроорганизмов, спортивными технологиями, игрой о выращивании растений и параметрическим моделированием футуристических агрообъектов.

Были и темы, которые выходили далеко за пределы непосредственной специализации Kernel. Среди них – терраформирование Марса, предиктивное моделирование стратегии команды в "Формуле-1", авторское право на контент, созданный искусственным интеллектом, и предиктивная микология.

В частности, Иван, который увлекается автоспортом, использовал участие в программе для исследования интересующей его сферы. Его целью было не просто изучить уже существующие решения, а найти собственный способ их усовершенствовать.

Такой подход был заложен в программу с самого начала. Детям не предлагали готовых ответов – вместо этого они должны были самостоятельно сформулировать проблему, найти возможное решение, проверить его и представить результат.

Научные проекты в рамках инициативы Kernel (фото: Kernel / РБК-Украина)

Поддержка, которая помогает поверить в собственные возможности

В то же время "Покоління змін" – это не только об обучении и технологиях. Важной составляющей программы стала среда, в которой дети могли экспериментировать, задавать вопросы, ошибаться и получать поддержку.

Начальница соцсопровождения 1-го корпуса НГУ "АЗОВ" Яна Шумовецкая отметила, что во время работы с участниками ее впечатлили масштаб их идей и уровень вовлеченности в проекты. По ее словам, детям защитников важно иметь не только образовательные возможности, но и чувствовать, что они не остаются один на один со своими вызовами.

"Это то, чего сейчас не хватает детям. Особенно в условиях войны, когда родители у кого-то на службе, на работе, постоянно где-то отсутствуют. Поэтому здесь мы показывали детям, что у них есть поддержка. Даже когда родители очень заняты – есть мы, которые пытаемся поддерживать любым способом, который нам по силам", – объяснила Яна Шумовецкая.

Яна Шумовецкая (фото: Kernel / РБК-Украина)

Для родителей программа стала возможностью увидеть, как дети находят собственные интересы, учатся работать с информацией и доводить замысел до конкретного результата.

А для самих участников – возможностью попробовать то, что раньше могло казаться недостижимым: провести собственное исследование в лаборатории, поработать с экспертами, проверить технологическую гипотезу или впервые представить собственный проект перед аудиторией.

Первый поток завершился, но программа продолжится

Первый поток "Покоління змін" завершился награждением всех участников. Трое лучших получили от Kernel стипендии по 240 тысяч гривен.

Среди отмеченных идей – исследование грибов триходермы, способных спасти до 20% мирового урожая, устройство для раннего выявления тромбов и решение с впрыском водорода для снижения выбросов без потери мощности двигателя. Приз зрительских симпатий получила игра-симулятор фермерства.