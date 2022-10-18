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Від російських терактів постраждала третина електростанцій в Україні, - Зеленський

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Україна, Вівторок 18 жовтня 2022 12:16
Від російських терактів постраждала третина електростанцій в Україні, - Зеленський Фото: в Україні постраждали третина електростанцій після ракетних ударів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Російські теракти націлені на енергетичну та критичну інфраструктуру України. За останній тиждень постраждала третина електростанцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення президента України Володимира Зеленського у Twitter.

"З 10 жовтня 30% українських електростанцій було зруйновано, що призвело до масових відключень електроенергії по всій країні", - написав він і додав, що "місця для переговорів із путінським режимом не залишилося".

Раніше в Офісі президента заявили, що ракетний обстріл енергетичної інфраструктури з боку росіян може призвести до відключення електроенергії та води по всій Україні. Зокрема, 18 жовтня постраждали Житомир, Київ, Дніпро та Миколаїв.

Нагадаємо, російська армія із серпня зазнає невдач на полі бою в Україні. За даними британської розвідки, через це у Москві вирішили завдавати ударів по цивільних об'єктах.

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