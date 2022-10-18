Від російських терактів постраждала третина електростанцій в Україні, - Зеленський
Російські теракти націлені на енергетичну та критичну інфраструктуру України. За останній тиждень постраждала третина електростанцій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення президента України Володимира Зеленського у Twitter.
"З 10 жовтня 30% українських електростанцій було зруйновано, що призвело до масових відключень електроенергії по всій країні", - написав він і додав, що "місця для переговорів із путінським режимом не залишилося".
Another kind of Russian terrorist attacks: targeting energy & critical infrastructure. Since Oct 10, 30% of Ukraine’s power stations have been destroyed, causing massive blackouts across the country. No space left for negotiations with Putin's regime. @United24media pic.twitter.com/LN4A2GYgCK— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 18, 2022
Раніше в Офісі президента заявили, що ракетний обстріл енергетичної інфраструктури з боку росіян може призвести до відключення електроенергії та води по всій Україні. Зокрема, 18 жовтня постраждали Житомир, Київ, Дніпро та Миколаїв.
Нагадаємо, російська армія із серпня зазнає невдач на полі бою в Україні. За даними британської розвідки, через це у Москві вирішили завдавати ударів по цивільних об'єктах.
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