Від російських терактів постраждала третина електростанцій в Україні, - Зеленський

"З 10 жовтня 30% українських електростанцій було зруйновано, що призвело до масових відключень електроенергії по всій країні", - написав він і додав, що "місця для переговорів із путінським режимом не залишилося".

Another kind of Russian terrorist attacks: targeting energy & critical infrastructure. Since Oct 10, 30% of Ukraine’s power stations have been destroyed, causing massive blackouts across the country. No space left for negotiations with Putin's regime. @United24media pic.twitter.com/LN4A2GYgCK