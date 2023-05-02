От реализации "зерновой сделки" выигрывает весь мир, - Госдеп США

От полноценной работы "зернового соглашения", которое позволяет экспорт украинского зерна и другого продовольствия через Черное море, выигрывает весь мир.
Об этом заявил заместитель спикера Госдепартамента США Ведант Пател, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеобрифинг.
"Весь мир выиграл от того, что Украина получила возможность доставлять продовольствие туда, где оно в первую очередь необходимо", - заявил представитель Госдепартамента США.
По словам Патела, соглашение позволило принять меры, чтобы зерно и продовольствие не превращались в оружие, и важные пищевые продукты могли поступать в нуждающиеся в них страны.
"И это еще один механизм, с помощью которого мы предотвратили превращение Россией продовольствия в оружие ", - резюмировал представитель внешнеполитического ведомства США.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным заявил о необходимости продления "зернового соглашения".
Отметим, что в марте министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что "зерновое соглашение" продлили на 120 дней.
Кроме того, Россия в среду, 26 апреля, в очередной раз заблокировала движение по Черноморскому зерновому коридору. Россияне не согласовали движение судов из украинских портов.
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