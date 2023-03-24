От ракет до запчастей. Пентагон на фоне войны в Украине решил увеличить свои запасы

По данным издания, поставки оружия в Украину продемонстрировали сразу две проблемы Пентагона. Одна из них недостаточны запасы некоторых видов вооружения, а также медленные темпы и малые объемы оборонной промышленности.

Издание объясняет, что после окончания холодной войны США и Европа приостановили гонку вооружений, но теперь отходят от этих принципов. Поэтому США решили увеличить оборонные бюджеты, чтобы побудить производителей расширять промышленные мощности.

"Бюджеты закупок растут. Военные предлагают поставщикам многолетние контракты, чтобы побудить компании вкладывать больше в свои производственные мощности, и направляют команды для устранения узких мест в поставках", - говорится в материале.

NYT отмечает, что сейчас одной из главных проблем остается производство боеприпасов, в частности для артиллерии. Кроме того, есть проблемы по формированию запасов ракет, систем ПВО и противоартиллерийских радаров.

Отмечается, что за первые 10 месяцев полномасштабной войны США передали Украине из своих запасов столько Stinger, что для их производства потребуется 13 лет, а Javelin - 5 лет.

Серия учений военных показала, что в случае прямой войны с Китаем в США закончатся противокорабельные ракеты большой дальности примерно через неделю. Кроме того, выяснилось, что Пентагон имеет недостаточное количество твердотопливных ракетных двигателей, необходимых для высокоточных ракетных систем. В 1995 году их производили 6 заводов, сейчас - только 2.

NYT отмечает, что США обнаружили проблемы и с более простыми материалами, например, шарикоподшипников, которые используются во многих видах военной техники.

В издании предполагают, что предыдущие конфликты, в которых участвовали США, были быстротечны и не столь интенсивны, поэтому не смогли подсветить эти проблемы. Также после холодной войны в США стали больше говорить о том, что нужное количество снарядов всегда можно сделать в случае необходимости. В то же время Вашингтон больше закупал дорогостоящие корабли и самолеты.