От одиночных бортов к системе: как эволюционируют дроны-разведчики в армии

Главное:

Ключевая задача дронов-разведчиков – выявление вражеских целей . Также они выполняют функцию ретранслятора и целеуказателя для ударных дронов.

. Также они выполняют функцию ретранслятора и целеуказателя для ударных дронов. Дроны-разведчики бывают мультироторного и самолетного типов . В зависимости от задач, применяются оба типа БпЛА.

. В зависимости от задач, применяются оба типа БпЛА. Россияне используют дроны-перехватчики для борьбы с разведчиками . Чем дороже разведчик, тем активнее его пытаются уничтожить.

. Чем дороже разведчик, тем активнее его пытаются уничтожить. Украина строит многоуровневую систему воздушной разведки. В ней каждый тип беспилотника выполняет свои задачи.

Сборы на разведывательные БпЛА закрывать значительно сложнее, чем на перехватчики или ударные дроны: их работу не так просто показать одним зрелищным видео, а результат не всегда можно увидеть сразу.

Однако именно от разведки зависит, удастся ли вовремя выявить угрозу, эвакуировать раненого, остановить вражеское наступление или точно отработать по цели.

К тому же разведывательный дрон – это расходный материал. Независимо от стоимости борта, каждый пилот понимает: после запуска он может не вернуться. Поэтому подразделениям нужны регулярные пополнения, а не разовая передача техники.

Базовая миссия таких беспилотников – аэроразведка: зафиксировать участок, нанести информацию на слои боевых С2-систем и систем ситуационной осведомленности. Но этим их роль не ограничивается.

Доразведка ранее зафиксированных объектов, подтверждение огневого поражения, объективный контроль – одним словом, ежедневная боевая работа. Некоторые модели выполняют и функцию ретранслятора и целеуказателя для ударных дронов, когда те работают в паре.

Разведчик – это глаза, связь и координация одновременно. Потерять его во время активной работы означает остановить несколько процессов и подвергнуть подразделение опасности.

Разведчики бывают мультироторного и самолетного типов. В условиях интенсивных боевых действий и необходимости обезопасить экипажи самолетный тип имеет очевидные преимущества. Например, мультироторные (Mavic, Autel и подобные) работают в радиусе 7-15 километров, а их экипажи вынуждены находиться в так называемой килзоне, вплотную к линии соприкосновения.

Самолетный тип дает принципиально другой радиус – от 30 до 100 километров и более – и возможность вести разведку, корректировать огонь, фиксировать результаты ударов, не подвергая экипаж прямой угрозе. Это не просто большая дальность, а другой класс задач и другой уровень безопасности.

Первые украинские системные наработки появились еще в 2014-2015 годах.. С 2022-го рынок получил сильный вынужденный импульс: появился целый перечень новых производителей, и сегодня мы имеем более десятка сертифицированных серийных разведчиков, которые полноценно конкурируют с российскими аналогами.

Среди них есть и давно известные платформы в новых версиях, и абсолютно новые решения – от дорогих многофункциональных комплексов вроде GOR и RayBird с радиусом действия до 250-260 км и рабочей высотой 3500-5500 м до доступных массовых решений как Sokil, предназначенных для ежедневной тактической работы.

За последние полтора-два года российские разведывательные беспилотники также существенно эволюционировали. Они активнее используют Mesh-сети и цепочки ретрансляции для более стабильной связи и увеличения дальности работы.

Совершенствуются оптические сенсоры, что позволяет вести разведку с более безопасных для себя дистанций. Наибольшую угрозу представляют "Орлан-10" и "Орлан-30" с бензиновыми двигателями и радиусом действия более 150 км, Zala и Supercam благодаря качественной оптике работают как целеуказатели для барражирующих боеприпасов типа "Ланцет". Есть и массовые тактические разведчики, например "Князь Вещий Олег". Общая тенденция очевидна: вражеские беспилотники становятся более сложными целями и позволяют противнику действовать на большей глубине.

Вместе с тем нашим разведывательным экипажам приходится учитывать еще одну угрозу – вражеские дроны-перехватчики. Они охотятся на украинские беспилотники, в частности разведывательные. И чем дороже комплекс, тем ощутимее становится потеря для подразделения.

Это не означает, что нужно отказываться от дорогих технологичных платформ: они незаменимы для задач на больших расстояниях и значительной глубине. Но полагаться только на них тоже нельзя.

Нам нужна многоуровневая система воздушной разведки, в которой каждый тип беспилотника выполняет свои задачи. Для работы на оперативной глубине необходимы более сложные и мощные комплексы.

Вместе с тем для ежедневных тактических задач на расстоянии нужны доступные самолетные дроны, которые можно передавать подразделениям в большем количестве, регулярно пополнять их парк и не останавливать работу из-за потери отдельного борта. Именно таких решений сегодня критически не хватает.

На поле боя преимущество дает не один универсальный беспилотник, а система, в которой есть достаточно разных средств для разных задач. Поэтому наша роль – не только передавать армии самые технологичные решения, но и обеспечивать ее доступными разведчиками, которые можно использовать ежедневно и в достаточном количестве.