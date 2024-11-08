От погашения долгов в секторе возобновляемой энергетики будет зависеть наличие света зимой, - эксперт

Он отметил, что без обстрелов дефицит мощности зимой составит около 2 ГВт в зависимости от температуры. Эксперт подчеркнул, что для решения проблемы государству следует разработать четкий план погашения долгов и его выполнять.

Омельченко напомнил, что в ближайшие недели НКРЭКУ будет утверждать тариф на передачу для "Укрэнерго". По его словам, тариф на передачу "Укрэнерго" не обеспечивал покрытия расходов «Гарантированного покупателя» на 8 млрд. в 2022-2023 годах и еще на 10 млрд. грн. в 2024 году.

"Это все повторяет ситуацию с долгами, которая переходит из года в год - и сейчас поступления зеленой генерации составляют лишь 65% от нужного уровня. Треть денег отрасль, которая должна быть фронтменом в восстановлении энергетики, просто не получает", - подчеркнул Омельченко.

Также эксперт отметил, что без решения долговой проблемы инвесторы не придут на новые аукционы по строительству возобновляемых источников энергии.

"Чем больше мы оттягиваем решение вопроса погашения долгов зеленого поколения, тем дольше мы будем сидеть без света", - подчеркнул Омельченко.

Ранее председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев заявил, что у инвесторов нет средств для строительства предприятий возобновляемой энергетики в Украине из-за многомиллиардной задолженности перед ними.