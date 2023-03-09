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С начала большой войны ВСУ получили 80 автомобилей при содействии Favbet Foundation

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Четверг 09 марта 2023 15:11
С начала большой войны ВСУ получили 80 автомобилей при содействии Favbet Foundation Фото: с начала большой войны ВСУ получили 80 автомобилей при содействии Favbet Foundation (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

С начала полномасштабного вторжения Вооруженные Силы и другие силы обороны Украины при содействии Favbet Foundation получили 80 автомобилей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

80-й автомобиль - внедорожник Ford Ranger - получил отряд специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины.

Автомобиль будет помогать бойцам выполнять боевые задачи в Донецкой области.

Напомним, при содействии Favbet Foundation ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудование и другие необходимые для фронта вещи.

В общем фонд совместно с компаниями-партнерами передал для ВСУ более 60 дронов и сотни единиц высокотехнологического оборудования. Favbet в 2022 году направил в государственный бюджет 140 млн грн только в качестве лицензионных платежей, не учитывая разные налоги от текущей деятельности.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

С начала полномасштабного вторжения преимущественное большинство проектов фонда ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшим от войны людям.

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