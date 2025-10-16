С начала года по активам обанкротившихся банков выторговали 1,2 млрд гривен

С начала 2025 года, по данным Фонда гарантирования вкладов, в системе Прозорро.Продажи состоялось 65 успешных аукционов по продаже активов обанкротившихся банков на сумму 1,2 млрд гривен.

Такого результата удалось достичь несмотря на то, что значительная часть активов на балансе как действующих, так и обанкротившихся банков банков, - это проблемные активы. Это могут быть беззалоговые кредиты, давно просроченные договоры, или же сделки, заключенные с обанкротившимися заемщиками.

"Проблемы с перепродажей банковских активов - залога или просроченного кредита - часто упираются в вопросы взыскания на этапе исполнения судебных решений. Другая особенность рынка - значительная часть проблемных активов сконцентрирована в государственных банках, которые не всегда могут продать пакет проблемных долгов по низкой цене из-за справедливых опасений, что менеджмент обвинят в нанесении ущерба государству, а по высокой - из-за плохого качества этих активов. В целом рынок проблемных кредитов упирается в вопрос правовластия, как очень многие другие процессы в стране", - объясняет Мария Репко, заместитель директора Центра экономической стратегии.

Продажу активов по цене, которая часто ниже стартовой, участники рынка объясняют низким качеством активов. Независимо от того, что именно выставлено на продажу - будь то кредит или физическое имущество банков - активы стоят ровно столько, сколько за них готов заплатить реальный покупатель.

"Нужно учитывать, что Фонд выставляет активы на первые торги всегда по самой высокой стоимости - оценочной или балансовой. Для кредитов это всегда сумма задолженности, которая учитывает тело кредита и начисленные проценты, комиссии, пеню. Преимущественно кредиты, которые мы продаем, имеют значительный срок просрочки. И сколько нужно времени, чтобы взыскать эти средства - заставить заемщика заплатить или взыскать залоговое имущество - вопрос, ответ на который никто не знает. В случае продажи имущества банка - того же отделения: покупатель сразу получает актив, может им распоряжаться и четко планировать свои расходы и поступления", - объясняет Александр Кульчицкий, директор департамента продажи активов Фонда гарантирования вкладов.