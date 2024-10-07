С начала суток произошло 88 боев. Враг активно штурмует на четырех направлениях, - Генштаб

Российские обстрелы

Как рассказали в Генштабе, россияне продолжают применять авиацию и артиллерию по приграничным районам Сумской области.

Под артиллерийскими ударами оказались районы населенных пунктов Бунякино, Павловка, Угроиды, Степок и Покровка. Авиационные удары получили Яблоновка, Екатериновка и Ободы. Всего в настоящее время враг сбросил на область десять КАБов.

По имеющейся информации, российская авиация нанесла двенадцать ударов по территории Курской области, применив 16 управляемых авиационных бомб.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении российские террористы штурмовали позиции наших подразделений в районе Старицы и Волчанская, в настоящее время все атаки врага отражены.

15 раз противник атаковал наши позиции на Купянском направлении в районах населенных пунктов Синьковка, Новоселовка, Глушковка, Лозовая и Кругляковка. Пять атак отбиты Силами обороны, десять боестолкновений продолжается.

На Лиманском направлении враг пытается продвинуться вблизи Макеевки, Грековки, Невского, Новосадового, Торского и в Серебрянском лесу. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже 16 боеприкосновений, до сих пор длится 11 из них. Неуправляемыми авиационными ракетами оккупант бил по Твердохлебовому и Серебрянскому лесничеству.

На Краматорском направлении захватчики совершили одно штурмовое действие вблизи Ступочек. Враг активно применяет авиацию, нанося удары неуправляемыми авиационными ракетами по району Часового Яра.

На Торецком направлении количество вражеских атак увеличилось до восьми. Враг, при поддержке бомбардировочной авиации, пытается атаковать возле населенных пунктов Торецк, Дилиевка и Нелиповка, где наши защитники отбили три атаки, еще пять боестолкновений продолжается.

Агрессор атакует украинских защитников на Покровском направлении. Здесь, в течение дня, он совершил 13 атак в районах Новоторецкая, Калинового, Лисовки, Крутого Яра, Новогродовки и Николаевки. Силы обороны сдерживают давление и отразили 12 атак противника, один бой еще продолжается. Потерпел удары неуправляемыми авиационными ракетами Александрополь, на Тарасовку и Мирноград захватчики сбросили авиабомбы.

На Кураховском направлении с начала суток оккупанты 19 раз атаковали наши подразделения. Пытались продвинуться вблизи Цукуриного, Желаемого Второго, Горняка, Новоселидовки, Острого, Георгиевки и Екатериновки, в настоящее время продолжаются бои в восьми локациях.

На Времивском направлении наши войска отразили две атаки в сторону Богоявления. Противник нанес авиационный удар неуправляемыми авиаракетами в районе населенного пункта Приютное.

На Ореховском направлении украинскими защитниками отражены два вражеских штурма вблизи Работино. Также враг применял бомбардировочную авиацию по Малой Токмачке и Орехову.

На Приднепровском направлении три атаки захватчиков успеха не имели. Вражеская авиация сегодня нанесла удары по Херсону, сбросив четыре управляемые авиационные бомбы.

"На других направлениях фронта существенных изменений не произошло", - добавили в Генштабе.