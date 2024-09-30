С начала суток произошло 80 боев. Генштаб рассказал о текущей ситуации на фронте

С начала суток, 30 сентября, на фронте произошло 80 боев. Ситуация на линии боевого столкновения остается напряженной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

Как рассказали в Генштабе, приграничные населенные пункты Сумской, Черниговской, Харьковской областей продолжают страдать от артобстрелов с территории России.

От огня ствольной артиллерии и РСЗО пострадали районы населенных пунктов Стукаловка, Бобиловка, Возрожденское, Тимофеевка, Новодмитровка, Малушино, Свобода, Обода, Бруски, Большая Писаревка.

Также агрессор нанес авиационных ударов по районам населенных пунктов Студенок, Кучеровка, Строительное, применив семь КАБов.

Бомбардируют россияне и Курскую область. По имеющейся информации в настоящее время по ее территории нанесены девять ударов двенадцатью управляемыми авиабомбами.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении российские оккупанты семь раз безуспешно атаковали оборонительные рубежи украинских подразделений вблизи Бурговатки, Старицы и Волчанска, два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении украинские воины отбили пять вражеских атак недалеко от Синьковки, Новоосинового, Глушковки и Вишневого, еще два боестолкновения продолжаются вблизи Кругляковки.

На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила 14 атак возле Грековки, Макеевки, Невского, Новосадового, Дибровы, Серебрянки, Григорьевки и в Серебрянском лесничестве. Десять боестолкновений к этому времени завершились, еще четыре - продолжаются. Противник применял авиацию по району Серебрянского лесничества, сбросив более 60 неуправляемых авиационных ракет.

Враг проводил два наступательных действия на Северском направлении в районах населенных пунктов Верхнекаменное и Белогоровка, украинские защитники отразили обе атаки противника. Также враг нанес авиационный удар в районе Северска, применив шесть авиабомб.

На Краматорском направлении захватчики, при поддержке авиации, совершили два штурма позиций нашей армии возле Часового Яра. Один бой завершен, еще один - продолжается.

На Торецком направлении произошло десять вражеских атак в районах Торецка, Железного, Нелиповки, Щербиновки. Агрессор нанес авиационный удар по Константиновке, уже применив три авиабомбы.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 13 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов, Новоторецкое, Сухая Балка, Николаевка, Селидово и Михайловка. Силы обороны сдерживают напор и отразили семь атак противника, шесть боестолкновений еще продолжается. Потери врага уточняются.

На Кураховском направлении оккупанты провели восемь безуспешных атак возле Георгиевки, Константиновки и Екатериновки, нанесли авиационный удар в районе Шевченко, применив четыре КАБа.

На Времивском направлении подразделения наших войск отразили шесть штурмов россиян недалеко от Угледара, Богоявленки и Золотой Нивы. Оккупанты совершили авиационные удары по районам населенных пунктов Новодонецкое, Тамаровка, Новодаровка и Богоявленка, всего было сброшено 21 авиабомбу.

На Ореховском направлении противник совершил одну безуспешную атаку на позиции наших защитников. В то же время враг наносит авиационные удары и ведет артиллерийские обстрелы по позициям наших войск и населенным пунктам. Всего было применено 10 НАРов и 7 авиабомб в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Пятихатки и Веселянка.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях в настоящее время атакующие действия врага не зафиксированы.