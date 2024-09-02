С начала суток произошло 105 боев. В Генштабе рассказали о текущей ситуации на фронте
С начала суток, 2 сентября, на фронте произошло 105 боевых столкновений. Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников почти на всех направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Российские обстрелы
Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали районы населенных пунктов Славгород, Александровка, Бачевск, Сопич, Сидоровка и Тимофеевка.
Кроме этого, россияне нанесли авиаудары КАБы по Глухову, Белополью и Заруцкому.
Ситуация на направлениях
На Харьковском направлении произошло четыре боестолкновения. Противник штурмовал оборонительные рубежи наших подразделений близ Волчанска, где до сих пор продолжаются два столкновения.
На Купянском направлении с начала суток шло 13 боев. Враг проводил наступательные действия у Синьковки, Петропавловки, Глушковки, Колесниковки, Стельмаховки и Берестового. В настоящее время продолжаются три атаки оккупантов.
На Лиманском направлении противник девять раз штурмовал неподалеку от Грековки, Дружелюбовки, Макеевки и Невского. Четыре атаки украинские защитники отбили, пять - продолжаются.
На Северском направлении Силы обороны успешно остановили четыре наступления россиян возле Верхнекаменского и Выемки.
На Краматорском направлении произошло три боестолкновения. Захватчики наступали в сторону Калиновки и Клещиевки. Одна атака продолжается. Ситуация под контролем наших войск.
На Торецком направлении россияне пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций недалеко от Торецка, Щербиновки, Нелиповки и Романовки. Четыре боестолкновения завершены, шесть - продолжается. К тому же авиация агрессора выпустила НАРы возле Дружбы и сбросила два КАБа возле Дачного.
На Покровском направлении противник совершил 29 штурмовых действий в районах населенных пунктов Воздвиженка, Зеленое поле, Миролюбовка, Новогродовка, Крутой Яр, Гродовка и Михайловка. Также россияне совершили авиаудар по Александрополю. Силы обороны Украины сдерживают натиск войск РФ и отразили 18 атак, в настоящее время ведутся 11 боев. Потери врага в этом направлении уточняются.
На Кураховском направлении захватчики атаковали 16 раз вблизи Украинской, Георгиевки и Константиновки. Четырнадцать попыток продвинуться отбито, две - еще продолжаются.
На Времивском направлении противник 15 раз штурмовал наши позиции, в частности, возле Водяного, Угледара и Пречистовки. Семь боев завершено, восемь - до сих пор продолжаются. Кроме этого, захватчики избивали НАРами по Константиновке и Новодаровке.
На Ореховском направлении враг наступательных действий не проводил, но с привлечением авиации, нанес удары по районам Новоандреевки и Малой Токмачки.
"На других направлениях оперативная обстановка - без существенных изменений", - добавили в Генштабе.
Ситуация на фронте и потери РФ
По данным Генштаба, за прошедшие сутки, 1 сентября, на линии боевого столкновения зафиксировано 182 боевых столкновения. Ситуация остается сложной. Враг, используя свое преимущество в живой силе и технике, постоянно атакует позиции украинских войск.
За прошедшие сутки потери армии РФ на фронте составили 1300 единиц личного состава. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла более 617 тысяч военных.
Также украинские воины уничтожили 9 танков, 26 боевых бронированных машин, 10 артсистем и другую технику врага.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.