С начала суток произошло 105 боев. В Генштабе рассказали о текущей ситуации на фронте

С начала суток, 2 сентября, на фронте произошло 105 боевых столкновений. Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников почти на всех направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали районы населенных пунктов Славгород, Александровка, Бачевск, Сопич, Сидоровка и Тимофеевка.

Кроме этого, россияне нанесли авиаудары КАБы по Глухову, Белополью и Заруцкому.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении произошло четыре боестолкновения. Противник штурмовал оборонительные рубежи наших подразделений близ Волчанска, где до сих пор продолжаются два столкновения.

На Купянском направлении с начала суток шло 13 боев. Враг проводил наступательные действия у Синьковки, Петропавловки, Глушковки, Колесниковки, Стельмаховки и Берестового. В настоящее время продолжаются три атаки оккупантов.

На Лиманском направлении противник девять раз штурмовал неподалеку от Грековки, Дружелюбовки, Макеевки и Невского. Четыре атаки украинские защитники отбили, пять - продолжаются.

На Северском направлении Силы обороны успешно остановили четыре наступления россиян возле Верхнекаменского и Выемки.

На Краматорском направлении произошло три боестолкновения. Захватчики наступали в сторону Калиновки и Клещиевки. Одна атака продолжается. Ситуация под контролем наших войск.

На Торецком направлении россияне пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций недалеко от Торецка, Щербиновки, Нелиповки и Романовки. Четыре боестолкновения завершены, шесть - продолжается. К тому же авиация агрессора выпустила НАРы возле Дружбы и сбросила два КАБа возле Дачного.

На Покровском направлении противник совершил 29 штурмовых действий в районах населенных пунктов Воздвиженка, Зеленое поле, Миролюбовка, Новогродовка, Крутой Яр, Гродовка и Михайловка. Также россияне совершили авиаудар по Александрополю. Силы обороны Украины сдерживают натиск войск РФ и отразили 18 атак, в настоящее время ведутся 11 боев. Потери врага в этом направлении уточняются.

На Кураховском направлении захватчики атаковали 16 раз вблизи Украинской, Георгиевки и Константиновки. Четырнадцать попыток продвинуться отбито, две - еще продолжаются.

На Времивском направлении противник 15 раз штурмовал наши позиции, в частности, возле Водяного, Угледара и Пречистовки. Семь боев завершено, восемь - до сих пор продолжаются. Кроме этого, захватчики избивали НАРами по Константиновке и Новодаровке.

На Ореховском направлении враг наступательных действий не проводил, но с привлечением авиации, нанес удары по районам Новоандреевки и Малой Токмачки.

"На других направлениях оперативная обстановка - без существенных изменений", - добавили в Генштабе.