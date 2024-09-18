С начала суток произошло 103 боя. Генштаб назвал самые горячие направления фронта

Российские обстрелы

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов в Харьковской, Черниговской и Сумской областях пострадали, в частности, громады населенных пунктов Николаевка, Великая Писаревка, Бояро-Лежачи, Тимофеевка, Малушино, Угроиды, Павловка, Тимоновичи и Чайкино.

Кроме этого, россияне нанесли авиаудары КАБы по районам Графского, Бондаревщины, Малушиного, Сосновки, Искровщины, Ободов, Константиновки.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении противник при поддержке авиации пытается штурмовать позиции наших подразделений в районе Волчанска.

На Купянском направлении российские оккупанты девять раз атаковали Силы обороны в районах Синьковки, Кругляковки и Стельмаховки. Два боестолкновения еще продолжаются. Украинские воины стойко держат оборону и наносят врагу потери.

На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила семь атак на позиции украинцев вблизи Дружелюбовки, Чернещины, Невского и Макеевки. Семь боестолкновений завершились, еще два - продолжаются.

Войска оккупантов продолжают искать слабые места в нашей обороне вблизи Верхнекаменского на Северском направлении. Один штурм украинские воины отразили, еще одно боестолкновение - продолжается.

На Краматорском направлении с начала суток подразделения Сил обороны отразили три атаки российских захватчиков вблизи Временного Яра и Ступочек. В то же время, авиация противника нанесла удары КАБА и НАРА по Часовому Яру и Дружковке.

На Торецком направлении враг семь раз пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Дачное, Щербиновка, Нелиповка и Нью-Йорка. По Щербиновке и Иванополью оккупанты дважды ударили КАБами.

На Покровском направлении в российские захватчики при поддержке авиации предприняли 24 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Новоалександровки, Новоторецкого, Гродовки, Новогродовки, Михайловки и Красного Яра. Силы обороны сдерживают напор и отразили 21 атаку противника, три боестолкновения - еще продолжаются.

На Кураховском направлении вражеские войска атаковали 26 раз в сторону населенных пунктов Цукурино, Украинский, Георгиевка, Дальнее и Константиновка. Двадцать три попытки оккупантов продвинуться вперед уже отбиты.

На Времивском направлении произошло пять вражеских атак недалеко от Екатериновки и Богоявленки. Три боя еще не завершились.

На Гуляйпольском направлении российские захватчики безуспешно атаковали в районе Гуляйполя. Вражеская авиация нанесла удары неуправляемыми авиационными ракетами по Пятихаткам и Жеребянкам.

На Ореховском направлении оккупационные войска четыре раза штурмовали позиции Сил обороны в районах Малой Токмачки и Новоданиловки. Одно боестолкновение еще продолжается.

Также четырежды враг безуспешно атаковал наших защитников на Приднепровском направлении.

"Продолжается операция в Курской области. Авиация врага продолжает равнять с землей свои села и города. С начала суток российские самолеты нанесли двенадцать ударов шестнадцатью КАБмы по собственной территории", - добавили в Генштабе.