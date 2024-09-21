С начала суток РФ нанесла 12 ударов КАБами по Курской области, - Генштаб

Обстрел Курской области

Генеральный штаб отметил, что операция ВСУ в Курской области продолжается. В то же время авиация врага продолжает равнять с землей свои села и города. Так, с начала суток российские самолеты нанесли двенадцать ударов 12 КАБами по собственной территории.

Вражеские обстрелы Украины.

Как и в прошлые дни, террористы также продолжают разрушать украинские города и села, нанося ракетные, авиационные и артиллерийские удары.

В частности, сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов в Харьковской, Черниговской и Сумской областях пострадали, в частности, громады населенных пунктов Павловка, Луговка, Любимовка, Дегтярное, Возрожденовское, Ромашково, Хмелев, Мезеновка, Бруски, Бобиловка, Рудак, Степок, Студенок, Свобода, Чайкино и Свободная Слобода.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении противник пытается штурмовать позиции наших подразделений в районе Волчанска.

На Купянском направлении российские оккупанты пять раз атаковали Силы обороны в районах Синьковки, Степной, Новоселовки, Лозовой и Стельмаховки. Одно боестолкновение еще продолжается. По Купянску и Ковшаровке вражеская авиация нанесла удары пятью управляемыми авиационными бомбами.

На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила 14 атак на позиции украинцев вблизи населенных пунктов Дружелюбовка, Чернещина, Невское, Торское, Новосадово и Терны. Тринадцать боев завершились, еще один - продолжается. Украинские воины стойко держат оборону и наносят врагу потери.

Войска оккупантов продолжают искать слабые места в нашей обороне около Выемки на Северском направлении. Один бой завершен без успеха для противника.

На Краматорском направлении с начала суток подразделения Сил обороны отражали семь атак российских захватчиков вблизи Калиновки, Майского и Андреевки. Три вражеских штурма еще продолжаются. Авиация оккупантов нанесла удары КАБами и НАРАми по Часов Яру, Ивановскому, Предтечиному и Ступочкам.

На Торецком направлении агрессор восемь раз пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Торецк, Щербиновка и Нелиповка. Враг активно применяет авиацию. По Торецку, Белой Горе, Александро-Калиновому нанес удары КАБами, а по Дружбе и Дачному бил неуправляемыми авиационными ракетами.

На Покровском направлении российские захватчики предприняли 12 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Воздвиженки, Новоторецка, Новогродовки, Селидово, Мариновки и Михайловки. Силы обороны сдерживают напор и отразили 10 атак противника, два боя - еще продолжаются.

На Кураховском направлении вражеская армия атаковала 13 раз в сторону населенных пунктов Цукурино, Горняк, Желание Первое, Георгиевка, Екатериновка и Константиновка. Семь попыток окупантов продвинуться вперед уже отражены.

На Времивском направлении произошло четыре вражеских атаки недалеко от Катериновки и Угледара. Один бой продолжается.

На Гуляйпольском направлении российские захватчики безуспешно атаковали в районе Гуляйполя.

На Ореховском направлении оккупационные войска четыре раза штурмовали позиции Сил обороны вблизи Работино, Новоандреевки и Новоданиловки. Один бой еще продолжается.

На остальных направлениях - без особых изменений.