С начала суток - более 90 боев. Враг активно атакует на трех направлениях, - Генштаб

Российские обстрелы

Как рассказали в Генштабе, не прекращаются систематические коварные атаки артиллерии и авиации врага по приграничной области Сумской и Черниговской областей.

Сегодня от вражеских артиллерийских обстрелов с территории России пострадали районы населенных пунктов Александрия, Белополье, Шалыгино, Елино, Клюсы, Павловка, Бояро-Лежачи, Прогресс и Поповка.

Кроме этого, враг нанес удары КАБами по районам населенных пунктов Голышевское и Реки, в общей сложности сбросив пять авиационных бомб.

Также за сегодняшний день россияне совершили шесть авиационных ударов по Курской области, задействовав семь авиабомб.

Ситуация на направлениях

Сегодня на Харьковском направлении российские оккупанты дважды штурмовали оборонительные рубежи украинского войска в районе Волчанска.

На Купянском направлении противник пять раз активно шел на позиции наших подразделений в районах Синьковки, Лозовой, Колесниковки и Степной Новоселовки. Украинские воины стойко держат оборону, в двух локациях ведутся бои. Оккупант нанес авиаудары КАБы по Купянско-Узловому и Подолам.

Сегодня на Лиманском направлении захватническая армия совершила 21 атаку на позиции украинцев возле Дружелюбовки, Грековки, Площадки, Невского, Макеевки, Новосадового, Торского и в Серебрянском лесу. Девять боестолкновений завершилось, еще 12 - продолжается. Авиаудары управляемыми авиационными бомбами подверглись Ямполь и Лиман, неуправляемые авиационные ракеты враг применил по Серебрянскому лесничеству.

На Северском направлении возле Верхнекаменского защитники украинской земли отразили четыре атаки оккупационной армии.

На Краматорском направлении захватчики совершили пять штурмовых действий позиций нашего войска вблизи Орехово-Василовки, Часового Яра и Ступочек. В настоящее время идет одно боестокновение. Ситуация контролируема.

На Торецком направлении количество вражеских атак выросло до четырех. Враг сосредоточил свои усилия в районе Торецка и Щербиновки, где Силы обороны отразили две атаки, а два боестолкновения продолжаются до сих пор. Оккупанты активно применяют авиацию на этом направлении, в частности, бомбардировке подвергаются районы Торецкая и Екатериновки.

С начала суток на Покровском направлении противник уже предпринял 15 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций возле населенных пунктов Селидово, Крутый Яр, Луч, Лисовка, Миролюбовка и Калиново. Силы обороны сдерживают напор, и в настоящее время отразили 14 атак противника. Утраты неприятеля уточняются.

Продолжаются бои возле Новоселидовки, Кременной Балки, Цукуриного, Георгиевки, Константиновки, Екатериновки и Антоновки на Кураховском направлении. По уточненной информации, за сегодняшний день отбиты девять атак оккупационной армии, три атаки продолжаются.

На Времивском направлении противник атакует в направлении Богоявления. Три вражеских штурма уже отражены украинскими воинами, четыре боестолкновения продолжаются.

На Ореховском направлении оккупанты предприняли две неудачных попытки атаковать наши подразделения вблизи Малой Токмачки и Работино. Также сегодня вражеская авиация нанесла удар по Запорожью тремя авиационными бомбами.

На Приднепровском направлении противник трижды пытался выбить украинских воинов с занимаемых позиций, одно боестолкновение продолжается.