С начала суток самая горячая ситуация на Лиманском и Покровском направлениях, - Генштаб

"В настоящее время количество боевых столкновений возросло до 56. Горячее всего сейчас на Лиманском и Покровском направлении. Украинские защитники принимают все необходимые меры для недопущения прорыва обороны", - пишет Генштаб.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении с начала суток состоялось четыре боестолкновения вблизи Волчанска, два из них в настоящее время продолжаются.

На Купянском направлении российские войска один раз безуспешно пытались штурмовать наши позиции вблизи Синьковки.

На Лиманском направлении враг атаковал в районах Макеевки, Невского, Тернов и Серебрянского леса. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже 15 боестолкновений, до сих пор продолжается четыре. Ситуация контролируемая.

На Северском направлении вблизи Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Спорного и Выемки оккупанты восемь раз пытались потеснить наши подразделения.

На Краматорском направлении российские войска шесть раз пытались выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Четыре штурмовых действия вблизи Часового Яра, Калиновки и Ивановского украинские воины отбили. Еще две атаки продолжаются.

На Торецком направлении противник при поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации семь раз атаковал позиции наших войск. Два боестолкновения продолжаются вблизи Нью-Йорка.

На Покровском направлении, в районах Калинового, Воздвиженки, Новоалександровки, Желанного и Карловки идут ожесточенные бои. Сейчас враг совершил десять попыток штурмовать украинские позиции. Продолжаются бои в пяти локациях.

На Кураховском направлении с начала суток захватчики один раз атаковали наши подразделения. Пытались продвинуться вблизи Красногоровки.

На Времовском направлении отражены два штурмовых действия противника в сторону Водяного и Угледара, продолжается еще один бой.

На Ореховском направлении в районе Малой Токмачки оккупанты один раз пытались продвинуться вперед, но получили жесткий отпор. Также враг применял авиацию по Гуляйполю.

Потери России в войне

За прошедшие сутки, согласно данным Генштаба, потери врага составили 1140 единиц в живой силе. С начала полномасштабной войны Россия в целом потеряла более 587 тысяч солдат. В частности, вчера Силы обороны уничтожили: