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С начала суток почти 90 боестолкновений, враг активен на двух направлениях, - Генштаб

Среда 31 июля 2024 17:45
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С начала суток почти 90 боестолкновений, враг активен на двух направлениях, - Генштаб Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

С начала суток, 31 июля, на фронте произошло 88 боевых столкновений. Самая горячая ситуация на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении россияне трижды атаковали в сторону Степной Новоселовки, Колесниковки и Берестового.

На Лиманском направлении враг семь раз атаковал возле Макеевки, Новосергиевки и Невского. Отбито шесть атак, одна - продолжается.

На Северском направлении россияне два раза атаковали вблизи Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки, где до сих пор продолжается бой.

На Краматорском направлении враг шесть раз атаковал неподалеку Часового Яра, Ивановского и Андреевки. Еще три боя продолжаются.

На Торецком направлении увеличили количество атак до 16. Враг наступал возле Железного, Нью-Йорка, Торецка и Северного. Еще три боя продолжаются.

На Покровском направлении враг атаковал районах населенных пунктов Воздвиженка, Желанное, Сергеевка, Пантелеймоновка, Новоалександровка, Ивановка, Лисичное, Тимофеевка, Карловка и Калиново. Отбито 19 атак, еще 17 продолжаются.

На Кураховском направлении россияне пять раз атаковали вблизи Красногоровки, Константиновки, Желанного и Парасковиевки. Еще два боя продолжаются.

На Времовском направлении россияне штурмовали вблизи Большой Новоселки. В четырех боестолкновениях враг потерпел поражение.

На Приднепровском направлении россияне также не имели успеха, дважды атакуя наши позиции на левобережье Днепра.

Потери России в войне

С начала полномасштабной войны Российская Федерация потеряла уже около 578 тысяч единиц личного состава. Вчера, согласно данным Генштаба, Силы обороны ликвидировали еще 1060 оккупантов. Также было уничтожено:

  • 9 танков;
  • 20 боевых бронированных машин;
  • 30 артиллерийских систем и не только.

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Генштаб ВСУ
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