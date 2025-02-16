С начала суток почти 80 боев: Генштаб доложил о ситуации на фронте

Российские обстрелы

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали общины населенных пунктов, в частности:

Мхи, Гута-Студенецкая Черниговской области;

Пономаренки, Хлебороб, Дмитровка, Шалыгино, Коренек, Кучеровка Сумской области.

Ситуация на фронтах

На Купянском направлении противник семь раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Петропавловки, Загрызово, Богуславки и Песчаного. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении захватническая армия осуществила 12 атак на позиции украинцев вблизи населенных пунктов Новосергиевка, Новоегоровка, Новоплатоновка, Новолюбовка, Новое, Новомихайловка, Ямполовка, Колодязи и Дроновка. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали семь раз. Сейчас продолжаются четыре вражеские атаки на позиции наших защитников в районах Часового Яра и Васюковки.

На Торецком направлении произошло восемь вражеских атак в районах Торецка и Крымского. Украинские воины уже отбили пять из них, бои продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 19 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Песчаное, Удачное, Успеновка, Надиевка, Алексеевка, Андреевка, Дачное и Улаклы. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 18 атак противника, одно боестолкновение еще продолжается.

На Новопавловском направлении захватчики атаковали 13 раз вблизи Константинополя, Бурлацкого и Новоселки. Пять атак оккупантов уже отбиты. Бои продолжаются.

На Ореховском направлении оккупационные войска совершили шесть штурмов позиций наших войск в районах Новоандреевки, Пятихаток, Щербаков и Малых Щербаков. До сих пор продолжаются три боестолкновения.

На Приднепровском, Гуляйпольском, Харьковском и Северском направлениях с начала суток боестолкновений не зафиксировано.

Продолжается операция в Курской области. Украинские воины за сегодня отбили две атаки захватнических войск, в настоящее время продолжаются четыре боестолкновения. Враг нанес 320 артиллерийских ударов, в том числе 10 - из реактивных систем залпового огня.