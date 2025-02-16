С начала суток почти 80 боев: Генштаб доложил о ситуации на фронте
По состоянию на 16:00, 16 февраля, на фронте с начала этих суток произошло 79 боевых столкновений. Наибольшее количество боев зафиксировано на Покровском и Новопавловском направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.
Российские обстрелы
Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали общины населенных пунктов, в частности:
- Мхи, Гута-Студенецкая Черниговской области;
- Пономаренки, Хлебороб, Дмитровка, Шалыгино, Коренек, Кучеровка Сумской области.
Ситуация на фронтах
На Купянском направлении противник семь раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Петропавловки, Загрызово, Богуславки и Песчаного. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Лиманском направлении захватническая армия осуществила 12 атак на позиции украинцев вблизи населенных пунктов Новосергиевка, Новоегоровка, Новоплатоновка, Новолюбовка, Новое, Новомихайловка, Ямполовка, Колодязи и Дроновка. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Краматорском направлении оккупанты атаковали семь раз. Сейчас продолжаются четыре вражеские атаки на позиции наших защитников в районах Часового Яра и Васюковки.
На Торецком направлении произошло восемь вражеских атак в районах Торецка и Крымского. Украинские воины уже отбили пять из них, бои продолжаются.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 19 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Песчаное, Удачное, Успеновка, Надиевка, Алексеевка, Андреевка, Дачное и Улаклы. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 18 атак противника, одно боестолкновение еще продолжается.
На Новопавловском направлении захватчики атаковали 13 раз вблизи Константинополя, Бурлацкого и Новоселки. Пять атак оккупантов уже отбиты. Бои продолжаются.
На Ореховском направлении оккупационные войска совершили шесть штурмов позиций наших войск в районах Новоандреевки, Пятихаток, Щербаков и Малых Щербаков. До сих пор продолжаются три боестолкновения.
На Приднепровском, Гуляйпольском, Харьковском и Северском направлениях с начала суток боестолкновений не зафиксировано.
Продолжается операция в Курской области. Украинские воины за сегодня отбили две атаки захватнических войск, в настоящее время продолжаются четыре боестолкновения. Враг нанес 320 артиллерийских ударов, в том числе 10 - из реактивных систем залпового огня.
Напомним, что за предыдущие сутки, с 15 на 16 февраля, армия РФ потеряла в войне против Украины 1730 солдат. Также ВСУ уничтожили 84 ББМ, 36 дронов и 77 единиц автотехники.
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