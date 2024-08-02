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С начала суток более 70 боев, на Покровском направлении горячее всего, - Генштаб

Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

С начала суток, сегодня, 2 августа, на линии фронта количество боевых столкновений возросло до 72. Покровское направление является самым горячим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении состоялось пять боестолкновений. Отбиты атаки вблизи Глубокого, Тихого и Волчанска. Еще один бой продолжается.

На Купянском направлении россияне дважды пытались атаковать вблизи Стельмаховки. Вражеские атаки отбыты. 

На Лиманском направлении террористы атаковали в районах Макеевки, Невского и Торского. Сейчас состоялось уже семь боестолкновений. 

На Краматорском направлении россияне пять раз пытались потеснить наших бойцов. Состоялись четыре боя вблизи Клещеевки и Ивановского. Продолжается бой возле Часового Яра. 

На Торецком направлении россияне десять раз атаковали позиции наших войск. Сейчас продолжается четыре боестолкновения вблизи Торецка, Железного и Нью-Йорка.

На Покровском направлении ситуация остается напряженной. В районах Калинового, Воздвиженки, Новоалександровки, Ивановки, Желанного, Сергеевки, Новоселовки Первой и Яснобродовки идут ожесточенные бои. Сейчас враг совершил 25 попыток штурмовать украинские позиции.

На Кураховском направлении отбито три атаки врага. Россияне пытались продвинуться вблизи населенных пунктов Красногоровка и Константиновка. 

На Времовском направлении отбиты четыре атаки врага в сторону Великой Новоселки.

На Приднепровском направлении террористы четыре раза атаковали позиции наших воинов. 

Потери России в войне

Согласно данным Генштаба, вчера, 1 июля, в течение суток, российские террористы потеряли еще 1100 единиц живой силы. Также Силы обороны уничтожили: 

  • 3 танка; 
  • 8 боевых бронированных машин; 
  • 42 артиллерийских систем. 

Всего с начала полномасштабной войны Россия потеряла более 580 тысяч единиц живой силы. 

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