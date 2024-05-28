С начала суток более 60 боестолкновений. Генштаб рассказал о ситуации на фронте

"Враг продолжает наступательные действия. Наибольшая активность наблюдается на Покровском и Купянском направлениях. Подразделения Сил обороны мужественно сдерживают натиск оккупантов и жестко отвечают на их попытки продвинуться вперед", - рассказал Генштаб.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении сейчас количество боестолкновений возросло до четырех. Бои продолжаются в районе Липцов, где оккупанты использовали семь КАБов, и Старицы.

На Купянском направлении интенсивность штурмовых действий возросла. Враг 12 раз атаковал позиции наших бойцов неподалеку Синьковки, Новоселовки, Мясожаровки, Дружелюбовки и Твердохлебово. Сейчас продолжаются бои в районах Петропавловки, Степного, Новоегоровки и Невского.

На Лиманском направлении было зафиксировано восемь наступательных действий россиян. Семь из них были успешно отбиты, еще один бой продолжается вблизи Торского.

На Краматорском направлении враг пытается штурмовать при поддержке авиации. Силы обороны отбили четыре атаки, еще один бой продолжается.

На Покровском направлении враг сегодня особенно активен. Интенсивность боев возросла почти вдвое. Сейчас зафиксировано 15 боестолкновений.

На Времовском направлении россияне дважды атаковали в районах Старомайорского и Раздольного. Силы обороны контролируют ситуацию

На Ореховском направлении враг пытался потеснить наших бойцов. Продолжаются бои возле Крынок.

"На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела", - добавляет Генштаб.

Наступление России

Враг, после неудачного наступления на Харьковскую область, прилагает усилия, чтобы расширить линию боевых действий в сторону донецкого региона. Тем временем нашим бойцам уже удалось стабилизировать ситуацию на севере Харьковской области.

По словам пресс-секретаря Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрея Демченко, россияне могут попытаться расширить зону боевых действий на границе, чтобы рассредоточить силы и средства Украины.