С начала суток 81 боестолкновение, больше всего - на Покровском направлении, - Генштаб

Количество боевых столкновений по всей линии фронта с начала суток, 9 июля, составляет 81. Основные усилия российские войска сосредотачивают на Покровском направлении - там произошло более 35 процентов всех боев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

В приграничных районах Сумской и Черниговской областей враг продолжает совершать свои террористические атаки с помощью артиллерийских обстрелов с территории РФ.

Со стороны Белгородской области авиация противника наносила удары управляемыми авиабомбами по территории Харьковской области, среди бомбардированных - районы населенных пунктов Липцы, Малые Проходы, Глубокое.

В то же время украинские воины отбили в настоящее время четыре штурма оккупантов в районах Волчанска, Старицы и Липцев, еще две атаки продолжаются.

На Купянском направлении противник четырежды безуспешно пытался штурмовать позиции наших подразделений возле Берестового и Песчаного.

Сегодня на Лиманском направлении враг несколько активизировался. Совершил 12 атак на позиции украинцев вблизи Грековки, Невского, Макеевки и Тернов. Все боестолкновения завершились без успеха для противника.

Продолжает враг искать слабые места в нашей обороне на Северском направлении. Возле Верхнекаменского, Выемки и Раздолевки провел три атаки, однако получил жесткий отпор. Потери оккупантов уточняются.

На Краматорском направлении захватчики совершили три безуспешных штурма вблизи Часового Яра, Григорьевки и Андреевки. Свои наступательные действия противник поддерживал штурмовой авиацией - нанес удары неуправляемыми авиационными ракетами возле Часового Яра.

На Торецком направлении количество вражеских атак увеличилось до 9. Враг атакует возле населенных пунктов: Северное, где наши защитники отбили 5 атак (одна атака продолжается), Южное и Нью-Йорк, где отбиты две атаки. В двух локациях еще идут бои.

Активно работает авиация агрессора, в частности, бомбардировку подвергся населенный пункт Нью-Йорк, на который враг сбросил восемь КАБов, также оккупанты обстреляли этот район неуправляемыми авиаракетами.

На Покровском направлении наибольшее количество боестолкновений. С начала суток оккупанты предприняли уже 29 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Воздвиженки, Новоалександровки, Тимофеевки, Карловки, Калинового, Евгеньевки, Яснобродовки, Прогресса и Новоселовки Первой. Силы обороны сдерживают напор и отразили 21 атаку противника, восемь боев еще продолжаются.

Усилие враг концентрирует у Новоалександровки и Новоселовки Первой. Последняя, вместе с Александрополем, получили удары НАРами по вооружению штурмовой авиации. Кабами российские террористы нанесли поражение по району населенного пункта Мирноград.

Завершились четыре боя вблизи Нейталово, Константиновки и Парасковеевки на Кураховском направлении.

На Времивском направлении продолжается боестолкновение недалеко от Водяного. Пять атак противника уже отражены нашими подразделениями. Силы обороны принимают меры по недопущению продвижения оккупантов в глубину нашей территории. Российские террористы применили на направлении пять управляемых авиабомб. Били также НАРами. В частности, возле Урожайного, Ровно и Старомайорского.

На Ореховском направлении отражены три вражеских штурма возле Малой Токмачки и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении оккупанты сбросили на Тягинку и возле нее семь КАБов.