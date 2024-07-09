С начала суток 81 боестолкновение, больше всего - на Покровском направлении, - Генштаб
Количество боевых столкновений по всей линии фронта с начала суток, 9 июля, составляет 81. Основные усилия российские войска сосредотачивают на Покровском направлении - там произошло более 35 процентов всех боев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.
В приграничных районах Сумской и Черниговской областей враг продолжает совершать свои террористические атаки с помощью артиллерийских обстрелов с территории РФ.
Со стороны Белгородской области авиация противника наносила удары управляемыми авиабомбами по территории Харьковской области, среди бомбардированных - районы населенных пунктов Липцы, Малые Проходы, Глубокое.
В то же время украинские воины отбили в настоящее время четыре штурма оккупантов в районах Волчанска, Старицы и Липцев, еще две атаки продолжаются.
На Купянском направлении противник четырежды безуспешно пытался штурмовать позиции наших подразделений возле Берестового и Песчаного.
Сегодня на Лиманском направлении враг несколько активизировался. Совершил 12 атак на позиции украинцев вблизи Грековки, Невского, Макеевки и Тернов. Все боестолкновения завершились без успеха для противника.
Продолжает враг искать слабые места в нашей обороне на Северском направлении. Возле Верхнекаменского, Выемки и Раздолевки провел три атаки, однако получил жесткий отпор. Потери оккупантов уточняются.
На Краматорском направлении захватчики совершили три безуспешных штурма вблизи Часового Яра, Григорьевки и Андреевки. Свои наступательные действия противник поддерживал штурмовой авиацией - нанес удары неуправляемыми авиационными ракетами возле Часового Яра.
На Торецком направлении количество вражеских атак увеличилось до 9. Враг атакует возле населенных пунктов: Северное, где наши защитники отбили 5 атак (одна атака продолжается), Южное и Нью-Йорк, где отбиты две атаки. В двух локациях еще идут бои.
Активно работает авиация агрессора, в частности, бомбардировку подвергся населенный пункт Нью-Йорк, на который враг сбросил восемь КАБов, также оккупанты обстреляли этот район неуправляемыми авиаракетами.
На Покровском направлении наибольшее количество боестолкновений. С начала суток оккупанты предприняли уже 29 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Воздвиженки, Новоалександровки, Тимофеевки, Карловки, Калинового, Евгеньевки, Яснобродовки, Прогресса и Новоселовки Первой. Силы обороны сдерживают напор и отразили 21 атаку противника, восемь боев еще продолжаются.
Усилие враг концентрирует у Новоалександровки и Новоселовки Первой. Последняя, вместе с Александрополем, получили удары НАРами по вооружению штурмовой авиации. Кабами российские террористы нанесли поражение по району населенного пункта Мирноград.
Завершились четыре боя вблизи Нейталово, Константиновки и Парасковеевки на Кураховском направлении.
На Времивском направлении продолжается боестолкновение недалеко от Водяного. Пять атак противника уже отражены нашими подразделениями. Силы обороны принимают меры по недопущению продвижения оккупантов в глубину нашей территории. Российские террористы применили на направлении пять управляемых авиабомб. Били также НАРами. В частности, возле Урожайного, Ровно и Старомайорского.
На Ореховском направлении отражены три вражеских штурма возле Малой Токмачки и Новоандреевки.
На Приднепровском направлении оккупанты сбросили на Тягинку и возле нее семь КАБов.
Ситуация на фронте
По данным Генштаба, за прошедшие сутки, 8 июля, на фронте зафиксировано 141 боевое столкновение. На Покровском направлении отражены 43 штурмовых и наступательных действия врага.
Потери России в войне в Украине за минувшие сутки составили 1220 оккупантов. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения, агрессор потерял около 553 410 солдат.
Кроме того, вчера ВСУ уничтожили 7 танков, 19 боевых бронированных машин, 49 артсистем и другую технику врага.
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