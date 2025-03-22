С начала суток 70 боевых столкновений: Генштаб рассказал, где больше всего боев на фронте

Вражеские обстрелы

За сегодня противник с территории РФ нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов:

Братеница, Александровка, Михайловское, Кучеровка, Славгород, Дорошевка Сумской области;

Хреновка Черниговской области;

Луговка Харьковской области.

Авиационным ударам управляемыми бомбами подверглись населенные пункты Краснополье, Турья, Угроиды, Михайловка, Петрушевка Сумской области.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении противник один раз атаковал позиции Сил обороны в районе населенного пункта Волчанск, бой продолжается.

На Купянском направлении враг в течение дня один раз пытался продвинуться к нашим позициям в районе Загрызово. Силы обороны успешно отбили вражескую атаку.

На Лиманском направлении произошло 13 боестолкновений в районах населенных пунктов Надежда, Диброва, Колодязи, Торское и в направлении Нового, Новомихайловки. Пять боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Северском направлении наши защитники отражают одну атаку противника в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении враг активных наступательных действий не проводил.

На Торецком направлении захватчики 13 раз атаковали в районах Дилиевки и Торецка. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

Высокая активность врага пока сохраняется на Покровском направлении. Восемнадцать раз в течение дня противник пытался продвинуться к нашим позициям вблизи населенных пунктов Пантелеймоновка, Калиновое, Водяное Второе, Елизаветовка, Новоукраинка, Котлино, Успеновка, Котляровка, Андреевка, Новоандреевка и в направлении Покровска. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор. Также враг нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Покровск, Сергеевка и Елизаветовка.

На Новопавловском направлении агрессор шесть раз атаковал в районе Константинополя. Все атаки были отбиты.

На Гуляйпольском направлении враг активных наступательных действий не проводил, однако нанес авиационные удары НАРами по населенным пунктам Новодаровка, Малиновка и Железнодорожное.

На Ореховском направлении враг провел одно безуспешное наступательное действие в направлении Щербаков.

На Приднепровском направлении враг нанес авиаудар НАРами в районе Ольговки, наступательных действий не проводил.

В Курской области украинские защитники отражают две атаки захватчиков, всего в настоящее время уже зафиксировано 16 боестолкновений. Враг нанес 11 авиационных ударов, сбросив 16 управляемых бомб по населенным пунктам и позициям Сил обороны. Кроме того, осуществил 183 артиллерийских обстрела, в том числе шесть - из реактивных систем залпового огня.