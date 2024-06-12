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С начала суток 60 вражеских атак. Генштаб рассказал о ситуации на фронте

Фото: иллюстрированное изображение (facebook.com/MinistryofDefence)
Автор: Сергей Пышкин

С начала суток, 12 июня, на фронте состоялось 60 боестолкновений. Наибольшую активность враг проявляет на Покровском и Северском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении продолжаются боестолкновения в районах Волчанска и Тихого. 

На Купянском направлении россияне атаковали пять раз, из них - два, в районах Петропавловки и Песчаного, еще продолжаются.

На Северском направлении отбито половину из 12 атак оккупантов. Сейчас бои продолжаются в районах Спорного и Раздоловки.

На Краматорском направлении состоялось уже шесть боестолкновений, одно из которых еще продолжается. 

На Покровском направлении россияне продвигаются в районах Новоалександровки, Новопокровска, Новоселовки Первой и Калинового. Сейчас продолжается семь боестолкновений. 

"В целом на направлении, пока, количество вражеских попыток улучшить свои позиции достигло 20. Наши защитники мужественно сдерживают оккупантов и наносят им ощутимые потери", - добавляет Генштаб. 

На Времовском направлении продолжаются штурмовые действия россиян в районе Урожайного. 

"На остальных направлениях обстановка без особых изменений", - отметил Генштаб. 

Потери России в войне

За прошедшие сутки, 11 июня, Силы обороны уничтожили 980 российских террористов. С начала полномасштабной войны Россия потеряла около 521 830 военных.

Также этой ночью, 12 июня, наши бойцы нанесли групповой ракетный удар по вражеским зенитным ракетным дивизионам С-300, а также С-400 во временно оккупированном Крыму.

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