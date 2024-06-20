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С начала суток 58 боестолкновений, половина из них до сих пор продолжаются, - Генштаб

Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

По состоянию на сейчас, с начала суток, 20 июня, количество боестолкновений возросло до 58. Половина из них продолжаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"С начала суток количество боевых столкновений уже возросло до 58. В настоящее время половина из них продолжаются почти вдоль всей линии фронта. Наибольшую активность оккупанты проявляют на Покровском и Краматорском направлениях. Силы обороны сдерживают вражеские атаки", - пишет Генштаб. 

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении отбита вражеская атака в районе села Тихое. Также враг атаковал управляемыми авиационными бомбами (КАБ) Липцы, Нескучное и Волчанск. 

На Купянском направлении продолжают семь боевых столкновений в районах Синьковки, Степной Новоселовки, Стельмаховки и Песчаного. Две атаки уже отбиты. 

На Лиманском направлении остановлен враг в районе Невского. Возле Сергеевки оккупанты продолжают атаковать; 

На Краматорском направлении террористы концентрируют усилия неподалеку Калиновки и Часового Яра. Отбито семь атак, еще шесть боестолкновений продолжаются вблизи Клищеевки, Нового, Торецка и Ивановского.

На Покровском направлении враг поддерживает высокую интенсивность штурмовых действий. С начала суток россияне 19 раз пытались улучшить тактическое положение в районах Новоалександровки, Александрополя, Сокола, Воздвиженки, Калинового и Новоселовки Первой. Отбито 11 атак, еще восемь продолжаются. Больше всего враг активен возле Новоалександровки. 

На Кураховском направлении отражено восемь наступательных действий врага. Три боестолкновения продолжаются вблизи Красногоровки и Парасковиевки. 

Потери России в войне

За прошедшие сутки, 19 июня, Силы обороны уничтожили еще 1170 оккупантов. С начала полномасштабной войны потери живой силы России составляют более 530 тысяч. 

Также вчера было уничтожено:

  • 3 танка;
  • 18 боевых бронированных машин и не только.

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