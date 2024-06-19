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С начала суток 42 боестолкновения, на двух направлениях напряженная ситуация, - Генштаб

Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

По состоянию на сейчас, с начала суток, 19 июня, на линии фронта зафиксировано 42 боевых столкновения. Ситуация напряженная на Лиманском и Кураховском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"С начала этих суток уже произошло 42 боевых столкновения. По позициям наших войск и населенным пунктам враг нанес шесть авиационных ударов двенадцатью КАБами, применил 41 дрон-камикадзе и совершил более 600 обстрелов", - пишет Генштаб. 

Ситуация на направлениях 

На Харьковском направлении враг пытался атаковать вблизи населенного пункта Липцы. Продолжается бой в районе Волчанска. 

На Купянском направлении продолжаются четыре боя неподалеку Песчаного, Степной Новоселовки и Кругляковки.

На Лиманском направлении враг пять раз атаковал вблизи Грековки, Невского и Тернов. Ситуация напряженная. Боевые действия продолжаются.

На Краматорском направлении уже состоялось девять боестолкновений. Две вражеские атаки отбиты у Нового и Клищеевки. В частности семь боев продолжаются в районах Калиновки, Нового и Ивановского.

На Покровском направлении враг уже 13 раз пытался прорвать оборону неподалеку Новоалександровки, Калинового, Сокола и Новоселовки Первой. Сейчас пять боестолкновений продолжаются. 

На Кураховском направлении враг пытался атаковать неподалеку Парасковиевки. Сейчас ситуация напряженная в районе Красногоровки, где продолжаются три боестолкновения. 

На Времовском направлении враг пытался штурмовать вблизи Ровнополя. Еще одна атака продолжается возле Урожайного. 

На Ореховском направлении россияне пытались атаковать в районе Малой Токмачки. 

На Приднепровском направлении враг безуспешно пытался оттеснить наших воинов с левобережной части Днепра.

"На остальных направлениях враг активных боевых действий не проводил. Ситуация без изменений", - добавляет Генштаб. 

Потери России в войне 

За прошедшие сутки, 18 июня, согласно данным Генштаба, Силы обороны уничтожили еще 1130 российских террористов. С начала полномасштабной войны потери России в живой силе составили 529 750 единиц. В частности вчера было уничтожено: 

10 танков; 
12 боевых бронированных машин; 
48 артиллерийских систем. 

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